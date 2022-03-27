夜市小吃變身名廚精緻料理 來恆隆行概念店體驗生活儀式感

hengstyle恆隆行概念店「zonezone」去年底首度改裝亮相，結合飲食、文化、體驗與服務，靈活運用代理的眾多品牌商品，打造多元的生活體驗場景。其中「話題食室」，即是以期間限定方式與業界知名餐飲團隊聯名打造專製餐點，運用fine dining形式的驚豔美食，讓消費者直接感受恆隆行廚房商品的迷人之處。

去年「話題食室」首檔活動邀請了VG Encore，以「Our land–Formosa寶島與寶藏」為題，將各式台灣特色香料融入於菜色之中。今年恆隆行更把台灣代表性的夜市美食小吃重新解構搬進概念店中，攜手VG Seafood Bar，以精緻食材將一道道台灣人熟悉的夜市料理拆解再重組，熟悉的味道卻有截然不同的用餐感受，帶來激盪味蕾的全新體驗。

不管是吃得到牛舌的牛舌餅、加了魚子醬的糕渣、南台灣經典的醬油蕃茄切盤、使用伊比利火腿的滷肉飯，透過主廚巧手，讓夜市美食瞬間變身高級餐廳料理。除了料理時皆使用恆隆行代理鍋具、料理器材，每個人桌上使用的杯盤餐具，喝下的氣泡水也都是恆隆行代理的品牌產品，真正將每個商品的最佳用途都讓消費者實際親自體驗。