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曾撞臉吳亦凡 「最美小三」韓韶禧成為Balenciaga全球大使！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
演出《夫婦的世界》「最美小三」而走紅的韓韶禧成為Balenciaga全球大使。圖／摘自IG
演出《夫婦的世界》「最美小三」而走紅的韓韶禧成為Balenciaga全球大使。圖／摘自IG

韓國流行文化席捲全球，近年來從k-pop、韓國影視到時尚圈，可說是逐一擊破，在各領域都備受關注，擄獲眾多粉絲。近期繼李政宰和申敏兒、鄭好娟陸續成為GUCCI、LV品牌大使之後，演出《夫婦的世界》「最美小三」而走紅的韓韶禧，也成為了Balenciaga全球大使。

雖然目前Balenciaga還未官宣這個消息，但其實韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經穿上多件品牌服飾拍攝了一系列的時尚照，而且文章開頭就直接寫著「Balenciaga全球大使，女演員韓素熙，登陸神秘區域的新篇章。」她的新身份也就這樣曝光了。

Balenciaga目前品牌大使有金卡戴珊、小賈斯汀，27歲的韓韶禧是首位以韓國人身份成為品牌全球大使的代表，回顧《夫婦的世界》播出之時，還有不少影迷笑稱她跟當時人氣正旺的吳亦凡「撞臉」，沒想到時隔多日兩人際遇差別會如此大。目前韓韶禧新劇《單戀原聲帶》正在Disney+熱播中，隨著劇集備受熱議和新任Balenciaga大使身份，相信接下來她勢必又將掀起一波追星潮囉！

韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
韓韶禧受邀參與Balenciaga三月份的巴黎大秀。圖／摘自IG
韓韶禧受邀參與Balenciaga三月份的巴黎大秀。圖／摘自IG
韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
韓韶禧在三月份的W雜誌韓國版中就已經拍攝了一組Balenciaga特輯。圖／摘自IG
演出《夫婦的世界》「最美小三」而走紅的韓韶禧成為Balenciaga全球大使。圖／摘自IG
演出《夫婦的世界》「最美小三」而走紅的韓韶禧成為Balenciaga全球大使。圖／摘自IG
回顧《夫婦的世界》播出之時，有不少影迷笑稱韓韶禧跟當時人氣正旺的吳亦凡「撞臉」。圖／愛奇藝台灣提供
回顧《夫婦的世界》播出之時，有不少影迷笑稱韓韶禧跟當時人氣正旺的吳亦凡「撞臉」。圖／愛奇藝台灣提供

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