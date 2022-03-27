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3月底將在台北封街辦趴 GUCCI全新店中店限時登場！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供

還記得去年GUCCI在洛杉磯好萊塢大道舉辦的封街大秀嗎？當時眾星雲集的秀場揭露了GUCCI Love Parade系列設計，把時光帶回好萊塢黃金年代，傳遞創意總監Alessandro Michele對電影文化美學的熱愛。近日，GUCCI也特別在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店，把去年那場精彩大秀的華麗璀璨氛圍帶到台灣。

GUCCI Love Parade店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。同時，GUCCI更首度於台北舉辦封街活動，相關慶祝派對將在3月31日登場，屆時也會邀請眾多台灣巨星共襄盛舉。

此外，GUCCI也與台北市政府合作，以大型藝術裝置重現洛杉磯好萊塢大秀氛圍，於4月1日至4月5日將信義區興雅路幻化為好萊塢大道。全球地標之一的台北101大樓也將在3月31日至4月1日、4月3日至4月5日兩時段於外牆點燈秀出「GUCCI LOVE PARADE」字樣，讓這股夢幻奢華的電影、時尚藝術之美躍上台北當地標誌性的建築，讓全城都能感受到迷人的好萊塢氣息。

★GUCCI Love Parade店中店

時間：即日起至2022年4月20日（三）

地點：台北新光三越信義新天地A4 GUCCI專門店

GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店展示同名系列商品。圖／GUCCI提供
去年GUCCI在洛杉磯好萊塢大道舉辦封街大秀，揭露了GUCCI Love Parade系列設計，傳遞創意總監Alessandro Michele對電影文化美學的熱愛。圖／GUCCI提供
去年GUCCI在洛杉磯好萊塢大道舉辦封街大秀，揭露了GUCCI Love Parade系列設計，傳遞創意總監Alessandro Michele對電影文化美學的熱愛。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。圖／GUCCI提供
GUCCI Love Parade店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店。圖／GUCCI提供
GUCCI在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店。圖／GUCCI提供

好萊塢 洛杉磯 電影

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