3月底將在台北封街辦趴 GUCCI全新店中店限時登場！

還記得去年GUCCI在洛杉磯好萊塢大道舉辦的封街大秀嗎？當時眾星雲集的秀場揭露了GUCCI Love Parade系列設計，把時光帶回好萊塢黃金年代，傳遞創意總監Alessandro Michele對電影文化美學的熱愛。近日，GUCCI也特別在台北新光三越信義新天地A4專門店中打造了GUCCI Love Parade店中店，把去年那場精彩大秀的華麗璀璨氛圍帶到台灣。

GUCCI Love Parade店中店以閃亮質地的牆面與寶石般切割而成的磚牆相互輝映，搭配上帶有自然風格的舒適羊毛地毯，呈現混搭的特殊情懷。同時，GUCCI更首度於台北舉辦封街活動，相關慶祝派對將在3月31日登場，屆時也會邀請眾多台灣巨星共襄盛舉。

此外，GUCCI也與台北市政府合作，以大型藝術裝置重現洛杉磯好萊塢大秀氛圍，於4月1日至4月5日將信義區興雅路幻化為好萊塢大道。全球地標之一的台北101大樓也將在3月31日至4月1日、4月3日至4月5日兩時段於外牆點燈秀出「GUCCI LOVE PARADE」字樣，讓這股夢幻奢華的電影、時尚藝術之美躍上台北當地標誌性的建築，讓全城都能感受到迷人的好萊塢氣息。

★GUCCI Love Parade店中店

時間：即日起至2022年4月20日（三）