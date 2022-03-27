快訊

本土確診增 陳時中指基隆、台東、新北3條傳播鏈要密切注意

八大管制加嚴！從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凹出性感S身形 「華燈」花子劉品言曬超可愛迷你小包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
榛果棕T Monogram迷你滿月包，14,900元。圖／Tory Burch提供
榛果棕T Monogram迷你滿月包，14,900元。圖／Tory Burch提供

今年時尚輕奢品牌Tory Burch利用T Monogram圖紋打造了新款滿月包，靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓潤的復古包型適合所有場合搭配。最近包括《華燈初上》的「花子」劉品言、有「最美趙敏」之稱的大陸女星陳鈺琪都接連示範了滿月包的穿搭，無論哪種尺寸，圓形包身都展現出俏皮的春夏氣息。

因《華燈初上》的「花子」一角再度翻紅的劉品言，日前以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。

而演出《倚天屠龍記》2019版本的大陸女星陳鈺琪，因為又美又帥的外型被封「最美趙敏」，她則是以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包，清新甜美。

目前提供兩種尺寸的T Monogram Moon滿月包以皮革縫線飾邊維持硬挺的圓形結構，上方弧形拉鍊方便使用，底部飾有4個黃銅釦保護包底更顯出品牌注重細節。T Monogram彰顯的復古老花風非常百搭，除了以帆布刺繡方式呈現之外，另外也有雷射皮革鏤空款可選擇。

海軍藍T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
海軍藍T Monogram滿月包，20,900元。圖／Tory Burch提供
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。圖／摘自IG
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。圖／摘自IG
梔子花白雷射雕刻T Monogram圖紋迷你滿月包，16,900元。圖／Tory Burch提供
梔子花白雷射雕刻T Monogram圖紋迷你滿月包，16,900元。圖／Tory Burch提供
日落黃雷射皮革鏤空T Monogram圖騰滿月包，22,900元。圖／Tory Burch提供
日落黃雷射皮革鏤空T Monogram圖騰滿月包，22,900元。圖／Tory Burch提供
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。圖／摘自IG
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。圖／摘自IG
大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。圖／Tory Burch提供
大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。圖／Tory Burch提供
大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。圖／Tory Burch提供
大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。圖／Tory Burch提供
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。圖／摘自IG
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。圖／摘自IG

品牌 華燈初上 老花

延伸閱讀

李李仁在「華燈」欺負她 陶晶瑩代夫向劉品言道歉

美艷郭雪芙「私下和他有關係」！5個《華燈初上》冷知識　阿達、蘇媽媽原本都是別人

郭書瑤鬆口有喜了 揭「華燈初上」花子辛酸

有雷／是誰殺了蘇媽媽？《華燈》兇手揭曉 粉絲卻嘆：雷聲大雨點小

相關新聞

耗費一年空拍 手機就能看到新北28漁港美景

新北海岸線長達145公里，有28個漁港，為詳盡介紹各漁港，新北漁業處耗費一年，採實地空中拍攝完成「新北市漁港基本資料電子...

3月底將在台北封街辦趴 GUCCI全新店中店限時登場！

還記得去年GUCCI在洛杉磯好萊塢大道舉辦的封街大秀嗎？當時眾星雲集的秀場揭露了GUCCI Love Parade系列設...

口碑／「行走的費洛蒙」瘦子、77老大驚喜合體！2大男神親揭男女曖昧期地雷

歌手界和YouTuber界的兩大男神合體啦！YouTuber77老大在昨（24）日上傳的最新影片中和饒舌歌手瘦子E.SO（陳昱榕）合作拍片...

美女教科書！2022台灣十大短髮女神電暈你的心

女藝人們時常為了工作需要做各種造型，甚至將原本的飄逸長髮剪短，從氣質溫柔甜美轉變為俏麗動人，甚至還帶點帥氣，也讓不少粉絲們大大驚艷，獲得一片好評。

凹出性感S身形 「華燈」花子劉品言曬超可愛迷你小包

今年時尚輕奢品牌Tory Burch利用T Monogram圖紋打造了新款滿月包，靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓...

小賈老婆露屁股蛋、貓女穿透視衣 YSL派對辣翻加州

時尚品牌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello日前在加州洛杉磯舉辦了一場奧斯卡前導派對，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。