凹出性感S身形 「華燈」花子劉品言曬超可愛迷你小包

今年時尚輕奢品牌Tory Burch利用T Monogram圖紋打造了新款滿月包，靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓潤的復古包型適合所有場合搭配。最近包括《華燈初上》的「花子」劉品言、有「最美趙敏」之稱的大陸女星陳鈺琪都接連示範了滿月包的穿搭，無論哪種尺寸，圓形包身都展現出俏皮的春夏氣息。

因《華燈初上》的「花子」一角再度翻紅的劉品言，日前以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。

而演出《倚天屠龍記》2019版本的大陸女星陳鈺琪，因為又美又帥的外型被封「最美趙敏」，她則是以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包，清新甜美。