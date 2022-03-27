小賈老婆露屁股蛋、貓女穿透視衣 YSL派對辣翻加州

時尚品牌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello日前在加州洛杉磯舉辦了一場奧斯卡前導派對，包含蜘蛛女千黛亞（Zendaya）、小賈斯汀老婆海莉比伯、Rosé朴彩英、新貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）等人都到場共襄盛舉，各種性感時尚造型非常搶眼，也提前預告了一些秋冬潮流趨勢。

千黛亞和海莉比伯都穿上不久前才發表的Saint Laurent 2022秋冬系列服飾，千黛亞的黑色禮服看似保守，一轉身可是大露美背。海莉以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。