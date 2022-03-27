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小賈老婆露屁股蛋、貓女穿透視衣 YSL派對辣翻加州

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Rosé朴彩英一掃之前因為新冠肺炎確診而缺席Saint Laurent 2022秋冬大秀的遺憾，以一身涼片羽毛裝飾透視短洋裝現身，展現奢華搖滾的性感風。圖／摘自IG
Rosé朴彩英一掃之前因為新冠肺炎確診而缺席Saint Laurent 2022秋冬大秀的遺憾，以一身涼片羽毛裝飾透視短洋裝現身，展現奢華搖滾的性感風。圖／摘自IG

時尚品牌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello日前在加州洛杉磯舉辦了一場奧斯卡前導派對，包含蜘蛛女千黛亞（Zendaya）、小賈斯汀老婆海莉比伯、Rosé朴彩英、新貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）等人都到場共襄盛舉，各種性感時尚造型非常搶眼，也提前預告了一些秋冬潮流趨勢。

千黛亞和海莉比伯都穿上不久前才發表的Saint Laurent 2022秋冬系列服飾，千黛亞的黑色禮服看似保守，一轉身可是大露美背。海莉以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。

同樣火辣的還有新貓女柔伊克拉維茲，她選擇單穿黑色透膚長袖上衣搭配牛仔長褲，反摺設計的上衣讓胸前其中一點幾乎可以完全透視。而Rosé朴彩英一掃之前因為新冠肺炎確診而缺席Saint Laurent 2022秋冬大秀的遺憾，以一身涼片羽毛裝飾透視短洋裝現身，展現奢華搖滾的性感風。

海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG
海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG
海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG
海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG
千黛亞的黑色禮服看似保守，一轉身可是大露美背。圖／摘自IG
千黛亞的黑色禮服看似保守，一轉身可是大露美背。圖／摘自IG
時尚品牌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello日前在洛杉磯舉辦了一場奧斯卡前導派對，到場女星各種性感時尚造型非常搶眼。圖／摘自IG
時尚品牌Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello日前在洛杉磯舉辦了一場奧斯卡前導派對，到場女星各種性感時尚造型非常搶眼。圖／摘自IG
新貓女柔伊克拉維茲，她選擇單穿黑色透膚長袖上衣搭配牛仔長褲，反摺設計的上衣讓胸前其中一點幾乎可以完全透視。圖／摘自IG
新貓女柔伊克拉維茲，她選擇單穿黑色透膚長袖上衣搭配牛仔長褲，反摺設計的上衣讓胸前其中一點幾乎可以完全透視。圖／摘自IG
海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG
海莉比伯以oversized皮夾克搭配蕾絲長褲、白色短版背心更是火辣逼人，透視的蕾絲布料讓她一雙美腿和臀部都若隱若現，與陽剛帥氣的皮夾克形成一種強烈的對比混搭趣味。圖／摘自IG

新冠肺炎 洛杉磯

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