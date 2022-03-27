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這才叫「品味」生活！PAZZO聯手CAFE!N、open it 打造限定甜點與禮盒

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PAZZO還與台灣連鎖咖啡霸主CAFE!N合作，打造限定禮盒與服飾。圖／PAZZO提供
PAZZO還與台灣連鎖咖啡霸主CAFE!N合作，打造限定禮盒與服飾。圖／PAZZO提供

備受女孩喜愛的電商時尚品牌PAZZO旗下支線THE BUTTERS奶油家族，繼與奶油餅品牌but. （we love butter）跨界推出時髦款奶油餅之後，現在又聯手了西點專門品牌open it呈現特殊口味瑪德蓮，並衍生出超萌系列服飾與配件。不僅如此，PAZZO還與台灣連鎖咖啡霸主CAFE!N合作，打造限定禮盒，讓消費者除了把服裝穿在身上，還能「品味」生活愜意！

以聚焦生活質感的視角出發，PAZZO與CAFE!N聯名推出「Appearance AND Confidence」限定禮盒。 透過清新綠色調貫穿，並結合雙品牌LOGO，提供日常所有情境皆能使用的隨行玻璃杯，還以獨特的彈性織帶環繞杯身點綴，同時搭配CAFE!N與LINE FRIENDS可愛療癒圖像的亞洲風雲濾掛咖啡。同時，PAZZO還把Appearance AND Confidence的字樣運用在簡約T恤上，希望傳達不論展現何種穿搭風格、享受何種生活格調，每一個樣貌都是完美且獨特的。

PAZZO的支線THE BUTTERS奶油家族與open it合作，同樣呈現了相應的印花T恤和側背小包。圖／PAZZO提供
PAZZO的支線THE BUTTERS奶油家族與open it合作，同樣呈現了相應的印花T恤和側背小包。圖／PAZZO提供

另外，PAZZO的支線THE BUTTERS奶油家族，還推出與西點專門品牌open it合作的焦糖巴特瑪德蓮禮盒。延續過去的做法，包裝上依舊可見THE BUTTERS奶油家族的超萌角色，不僅如此PAZZO同樣呈現了相應的印花T恤和側背小包。可愛又逗趣圖案，加上溫暖的筆觸與奶茶配色的設計，讓人一見就喜愛，不只能品嚐焦糖巴特瑪德蓮甜滋滋的味道，還可以穿出萌感。

PAZZO旗下支線THE BUTTERS奶油家族，聯手了西點專門品牌open it呈現特殊口味瑪德蓮。圖／PAZZO提供
PAZZO旗下支線THE BUTTERS奶油家族，聯手了西點專門品牌open it呈現特殊口味瑪德蓮。圖／PAZZO提供

PAZZO與CAFE!N合作，還把Appearance AND Confidence的字樣運用在簡約T恤上。圖／PAZZO提供
PAZZO與CAFE!N合作，還把Appearance AND Confidence的字樣運用在簡約T恤上。圖／PAZZO提供

PAZZO還與台灣連鎖CAFE!N合作，打造限定禮盒，提供隨行玻璃杯，還以獨特的彈性織帶環繞杯身點綴。圖／PAZZO提供
PAZZO還與台灣連鎖CAFE!N合作，打造限定禮盒，提供隨行玻璃杯，還以獨特的彈性織帶環繞杯身點綴。圖／PAZZO提供

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