三菱電機靜音大師空調再升級 加裝高效電漿淨化裝置

空污問題日趨嚴重，加上季節轉換時期天氣忽冷忽熱，更讓民眾格外注意空調選擇與空氣品質問題。三菱電機早於2012年即開發出可有效降低多種病菌、PM2.5等有害物質的Plasma Quad空氣清淨技術，2020年首度將結合該技術的空清循環扇引入台灣販售，今年除了全新升級上市、強化空氣淨化機能的「靜音大師」家用空調新品「旗艦款GT系列」與「經典款HT系列」之外，更推出可加裝於多款家用空調靜音大師系列的「Plasma Quad Connect」高效電漿淨化裝置供現有用戶選購，能有效抑制新冠病毒（SARS-CoV-2）達99.8%，輕鬆升級現有機種。

2022年全新升級的頂規旗艦GT冷暖/冷專家用空調系列，維持「靜音大師」19分貝超靜音運轉，搭載「Easy Clean易拆易清設計」可輕鬆拆除導風葉深入清潔機體，以及延續GR系列不易沾附髒汙的專利「奈米複合塗層」技術。並升級多重濾網把關空氣品質，除原先配備的3D立體結構與奈米化白金粒子提高空氣集塵與除臭率的「奈米白金抗菌濾網」外，另額外追加「靜電抗敏酵素濾網」作為標配，運用特殊酵素成份，經實驗證實有效吸附空氣中的過敏原，並能抑制病毒與細菌效果達99.9%。

而耐用經典HT冷暖家用空調系列，則是將去年推出大受歡迎的經典款「HS冷專系列」，升級為冷暖高效變頻機種，通過MEQ品質標章認證，經極端環境考驗，並針對熱交換器銅管加強防蝕處理、室外機鰭片採用藍波耐蝕處理，內外機體全面強化提高耐用度。

如果是先前已經入手靜音大師系列的用戶，這次也可以透過加購Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置升級家中空調的淨化能力，此裝置是以品牌Plasma Quad技術為核心，原理是透過對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，以去除空氣中的汙染源，經實驗證實可有效降低空氣中懸浮之病毒、細菌、黴菌、過敏原、PM2.5、灰塵等6大有害物質。