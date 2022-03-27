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華航全新機隊A321neo今首航香港 5月飛松山-東京羽田

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為歡慶A321neo新機首度上線營運，華航致贈旅客貼心伴手禮，包含清潔保養香氛禮盒三件組、環保杯及機上防護包。圖／華航提供
為歡慶A321neo新機首度上線營運，華航致贈旅客貼心伴手禮，包含清潔保養香氛禮盒三件組、環保杯及機上防護包。圖／華航提供

華航全新機隊A321neo今日正式首航桃園—香港，提供每日2班往返香港的客運或貨運服務，並陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉等航點，5月4日起再投入松山—東京羽田黃金商務航線，每周三、周六飛航。

A321neo客機今天首度執行載客任務，CI909桃園—香港班機於上午10時24分後推起飛，為慶祝新機上線營運，華航致贈首航來回班機旅客伴手禮，包含洗手乳、乳液、淡香水的清潔保養香氛禮盒，還有環保杯及配有口罩、酒精棉片的機上防護包；桃園機場也灑水慶祝新機首航。

華航表示，A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位，客艙內裝寬敞舒適，強調零接觸服務、高規格防疫，將擔綱華航區域航線主力機種的重任。因應當今貨運優先的營運策略，配置加大容量、加快效率貨艙系統的A321neo，除了載客飛航外，也將執行純載貨航班，發揮航機最大效益。

華航表示，A321neo比起前一世代窄體機，可減少15%至20%燃油消耗，亦可減少達 75%噪音足跡及50%氮氧化物NOx排放。華航總計訂購25架A321neo，目前已有3架陸續投入營運，今年預計再交機7架。

為落實環保，華航說，每架 A321neo新機空渡回台時，皆添加永續航空燃油 （Sustainable Aviation Fuels），較傳統燃油再減碳8%，以實際的節油減碳行動，支持2050年淨零排放承諾。

華航 桃園機場 香港

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