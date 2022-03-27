台北時裝周「校際展演」設計新秀發表創作 網路投票可獲限量好禮

台北時裝周自2021年秋冬季開始，致力培育、鼓勵年輕新秀，推出校際發表場次，今年度於前、昨兩日共舉辦兩場「校際展演」動態時裝發表會，遴選出樹德科技大學、輔仁大學、實踐大學及嶺東科技大學共四所大專院校，由101位學生發表共198套作品，各設計院校也以契合當前氛圍、時代的主題，結合時尚發表創作。

「人才培育」是台北時裝周重要的一環，從校園走秀、Young Talent、到New Breed，以及後續的全球新人獎比賽，都提供設計新血更多表現的舞台。3月25日登場的輔仁大學、樹德科大，分別以「At Once・當下」、「Luminance迹・光」為主題發表，前者靈感來自疫情當前的反思，將時尚作為生活的標記；後者則是由流行設計系、電子競技與電腦娛樂科學系兩個系所聯手，運用動作捕捉感應器來呈現模特兒動作，將互動科技結合時尚。