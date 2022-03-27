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領銜5月紐約蘇富比晚拍的莫內傑作 本週末台北首亮相

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莫內「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，預計成交價將超過5,000萬美元。圖／蘇富比提供
莫內「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，預計成交價將超過5,000萬美元。圖／蘇富比提供

印象派大師莫內（Claude Monet）畢生僅造訪威尼斯一次，然而永恆的水都啟發了他共37幅非凡的創作。相隔百餘年後，系列中的「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比（Sotheby’s）5月現代藝術晚間拍賣，並於本週末於台北的拍前預展首度亮相，是這幅描繪了大運河及安康聖母大教堂（Santa Maria della Salute）美景的傑作，自1997年於金貝爾藝術博物館（Kimbell Art Museum）後，相隔25年再度公開亮相。蘇富比也宣布，這幅作品將於今年威尼斯雙年展期間，於4月20日回到誕生地的格里提宮（Gritti Palace）特別展出。

莫內於1908年在威尼斯旅行三個月，期間創作的作品大部分現藏於世界各地知名博物館，其中包括波士頓美術館和舊金山藝術博物館。莫內當時從巴巴洛宮（Palazzo Barbaro）外的階梯上，描繪大運河對岸的安康聖母教堂，留下別具一格的6幅傑作，此畫以光和色彩的純粹筆觸勾勒流光溢彩的燦爛景觀，堪稱威尼斯系列之中的巔峰之作。畫作在莫內妻子逝世後於在1912年5月28日於巴黎首度展出

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」預料成交價逾5,000萬美元，是繼2021年11月以5,080萬美元成交、於1918年作的「睡蓮池一角」，以及2021年5月以7,040萬美元成交的「睡蓮池」，早前在紐約蘇富比相繼拍出後，再度呈獻藝術家的經典鉅作；除了將回歸威尼斯，蘇富比也將為此畫作舉辦一系列活動。

莫內「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，預計成交價將超過5,000萬美元。圖／蘇富比提供
莫內「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，預計成交價將超過5,000萬美元。圖／蘇富比提供

威尼斯 教堂 莫內

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