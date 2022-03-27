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耗費一年空拍 手機就能看到新北28漁港美景

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北漁業處耗費一年，採實地空中拍攝完成「新北市漁港基本資料電子書」。圖／新北漁業處提供
新北漁業處耗費一年，採實地空中拍攝完成「新北市漁港基本資料電子書」。圖／新北漁業處提供

新北海岸線長達145公里，有28個漁港，為詳盡介紹各漁港，新北漁業處耗費一年，採實地空中拍攝完成「新北市漁港基本資料電子書」，只要帶著手機就能「玩遍、吃遍」各漁港。

漁業處表示，漁港基本資料電子書收錄漁港背景配置，包括建港歷史、區域平面圖、水域使用計畫圖、設施現況等等，甚至還有土地權屬清查表、主要設施構造，可提供鑽研漁港研究者或管理人員，快速搜查運用資料，同時採實地空拍影像，鳥瞰漁港及周邊美麗海岸線。

此外，電子書最後也收錄各區域吃喝玩樂景點。比如，2021年完工的後厝漁港「漁具倉庫」，因金黃落日、海天一色，成為新打卡秘境，或是漫步淡水河畔，走到淡水老街街尾的淡水第一漁港，漁港內有「剪髮+咖啡+美景」的剪髮沙龍、創意冰品冰店等。

漁業處指出，新北市漁港基本資料電子書即日起提供全國各地民眾免費閱覽，只要上網搜尋「2021新北市漁港基本資料」，或上新北市政府漁業及漁港事業管理處官網（ https://reurl.cc/QjAKR9）即可閱覽。

2021年完工的後厝漁港「漁具倉庫」，因金黃落日、海天一色，成為新打卡秘境。圖／新北漁業處提供
2021年完工的後厝漁港「漁具倉庫」，因金黃落日、海天一色，成為新打卡秘境。圖／新北漁業處提供
新北海岸線長達145公里，有28個漁港遍佈。圖為富基漁港／新北漁業處提供
新北海岸線長達145公里，有28個漁港遍佈。圖為富基漁港／新北漁業處提供
新北海岸線長達145公里，有28個漁港遍佈。圖為深奧漁港。圖／新北漁業處提供
新北海岸線長達145公里，有28個漁港遍佈。圖為深奧漁港。圖／新北漁業處提供

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