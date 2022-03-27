富藝斯INTERSECT跨門類網拍 Monkey Legends NFT首登場
富藝斯（Phillips）亞洲廣受好評的「一站式」跨門類線上拍賣「INTERSECT」再度回歸，自即日起至3月31日於網上開放競標，共有127件炙手可熱的當代藝術作品、珍罕時計、精美珠寶，以及首度推出的NFT項目：3款十分罕有、來自亞洲的「Monkey Kingdom」之「Monkey Legends」NFT。
領銜本季「INTERSECT」網拍的是一枚估價130至180萬港元的5.01克拉 E/IF 梨形切割鑽石戒指；本場網拍更有高達6成的珠寶拍品以無底價形式上拍。鐘表拍品方面由「表王」百達翡麗最熱門的金鷹系列「NAUTILUS JUMBO」型號3710領銜，此款腕表的是最大特色，搭配羅馬數字時標，而品牌名則和一般12點鐘位置不同，落在6點鐘位置。當代藝術作品方面則囊括了包含當紅年輕藝術家艾得佳普連斯（Edgar Plans）、艾迪馬汀尼茲（Eddie Martinez）、加賀温、哈維爾卡列哈（Javier Calleja）及馬蒂亞斯桑切斯（Matías Sánchez）等人的作品。
「Monkey Legends」系列是由10,000個以齊天大聖孫悟空為靈感所生成的NFT頭像組成，為進入元宇宙所設計，頭像可量身定制並穿戴其他NFT首飾及服裝。本次上拍的3款NFT是「Monkey Legends」系列中最稀有的，隸屬於21個獨版「Legendary1/1」NFT。
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