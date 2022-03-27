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路易威登翻轉方塊黑化發光 潮玩電音時間！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在2009年推出的Spin Time，顛覆傳統的跳時複雜功能，透過翻轉時標方塊的方式，將單純的跳時顯示變成華麗的3D立體舞蹈表演。2022年，持續隨著時代高科技演進的路易威登，推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，進一步進化Spin Time的動力性能：跳時方塊會依需求發光，為Spin Time的舞台增添嶄新的視覺效果。

為此，路易威登耗時2年，以深海生物的生物發光為靈感，結合製表工藝與微電子科學，利用12個微型發光二極體（LED）從內部點亮Spin Time的顯時面。按下按鈕，方塊就會持續發光至少3秒，亮起的光芒讓人想到超自然的力量或電子舞曲。特別的是，以往Spin Time Air的方塊為研磨鋁材質，為了讓顯時方塊完美展演出發光的效果，Tambour Spin Time Air Quantum則將合金換成熔融石英，由近乎完美的純二氧化矽製成，是光學透鏡、半導體傳送LED燈光的最理想材料。高效LED使照明系統每日可啟動6至7次、持續使用大約三年才需要更換電池。

為這光影的華麗展演打造合適的舞台，路易威登以消光黑DLC塗層處理整只腕表，表盤裝飾代表傳統高級鐘表工藝的日內瓦紋（Cotes de Geneve）與魚鱗紋，並裝飾對比鮮明的亮綠與黃色Super-Luminova®夜光塗料路易威登印花；表背藍寶石金屬電鍍路易威登Monogram圖案，令人想起電路板的圖案。

路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登推出全新的Tambour Spin Time Air Quantum腕表，價格店洽。圖／路易威登提供

腕表 半導體

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