Hearts On Fire璀璨星辰新作 大克拉美鑽奢華登台巡展

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的美國鑽石品牌Hearts On Fire,2022春季Carat Diamond高級珠寶展自3月23日起登台,於全省專櫃巡迴展出。除了一系列大克拉優質鑽石珠寶,本季由品牌深受歡迎的經典Illa系列全新蛻變出的Illa Luxe新作共8款,也將於3月起全新上市,捕捉宇宙浩瀚的星空,讓Hearts On Fire美鑽如群星流暢地穿梭在配戴者指間、耳畔。。

Hearts On Fire經典Illa系列,以完美璀璨的鑽石,刻畫閃耀星空帶給人們無限希望的感受。2022年春季全新呈現的Illa Luxe新作,靈感源自流星,精選少於千分之一的頂 級天然原石,經品牌最擅長的完美車工處理,鑽石底部均有8個心形,頂部則有完美對稱的炙熱光芒圖騰,當光線射進鑽石時,並能以最大的面積捕捉光線。