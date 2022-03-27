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Hearts On Fire璀璨星辰新作 大克拉美鑽奢華登台巡展
以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的美國鑽石品牌Hearts On Fire，2022春季Carat Diamond高級珠寶展自3月23日起登台，於全省專櫃巡迴展出。除了一系列大克拉優質鑽石珠寶，本季由品牌深受歡迎的經典Illa系列全新蛻變出的Illa Luxe新作共8款，也將於3月起全新上市，捕捉宇宙浩瀚的星空，讓Hearts On Fire美鑽如群星流暢地穿梭在配戴者指間、耳畔。。
Hearts On Fire經典Illa系列，以完美璀璨的鑽石，刻畫閃耀星空帶給人們無限希望的感受。2022年春季全新呈現的Illa Luxe新作，靈感源自流星，精選少於千分之一的頂 級天然原石，經品牌最擅長的完美車工處理，鑽石底部均有8個心形，頂部則有完美對稱的炙熱光芒圖騰，當光線射進鑽石時，並能以最大的面積捕捉光線。
Illa Luxe新作以白K金或玫瑰金勾勒出星星光芒的動感流線，鑲嵌不同大小的美鑽，組成最閃耀的星星，共有Constellation耳掛式耳環、Comet雙耳環、Cross跨指戒、Wraparound戒指4種全新的設計，或大或小的星形圖騰錯落點綴，彷彿將浪漫與夢想都戴在身上。
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