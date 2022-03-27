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Hearts On Fire璀璨星辰新作 大克拉美鑽奢華登台巡展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Illa Luxe Cross白K金鑽石跨指戒，32萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe Cross白K金鑽石跨指戒，32萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名的美國鑽石品牌Hearts On Fire，2022春季Carat Diamond高級珠寶展自3月23日起登台，於全省專櫃巡迴展出。除了一系列大克拉優質鑽石珠寶，本季由品牌深受歡迎的經典Illa系列全新蛻變出的Illa Luxe新作共8款，也將於3月起全新上市，捕捉宇宙浩瀚的星空，讓Hearts On Fire美鑽如群星流暢地穿梭在配戴者指間、耳畔。。

Hearts On Fire經典Illa系列，以完美璀璨的鑽石，刻畫閃耀星空帶給人們無限希望的感受。2022年春季全新呈現的Illa Luxe新作，靈感源自流星，精選少於千分之一的頂 級天然原石，經品牌最擅長的完美車工處理，鑽石底部均有8個心形，頂部則有完美對稱的炙熱光芒圖騰，當光線射進鑽石時，並能以最大的面積捕捉光線。

Illa Luxe新作以白K金或玫瑰金勾勒出星星光芒的動感流線，鑲嵌不同大小的美鑽，組成最閃耀的星星，共有Constellation耳掛式耳環、Comet雙耳環、Cross跨指戒、Wraparound戒指4種全新的設計，或大或小的星形圖騰錯落點綴，彷彿將浪漫與夢想都戴在身上。

Illa Luxe Wraparound玫瑰金鑽石戒指，46萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe Wraparound玫瑰金鑽石戒指，46萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe Constellation白K金鑽石耳掛式耳環，74萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe Constellation白K金鑽石耳掛式耳環，74萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供
Verona鉑金鑽石戒指，主鑽約3克拉，參考價約673萬元。圖／Hearts On Fire提供
Verona鉑金鑽石戒指，主鑽約3克拉，參考價約673萬元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Lyxe Comet玫瑰金鑽石雙耳環，14萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Lyxe Comet玫瑰金鑽石雙耳環，14萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供
Illa Luxe新作於2022年3月抵台並與Illa系列經典作品、多件大克拉Carat Diamond美鑽全台巡迴展出。圖／Hearts on Fire提供

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