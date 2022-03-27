最綠捷運線萬大線站站有代表植物 公共藝術徵件開跑

台北捷運萬大線目前第一期工程進度逾6成、第二期工程預計今年發包。為打造大台北地區最「綠」捷運線，捷運工程局啟動「萬大線第一期綠．律/Green．Rhythm」公共藝術徵件，採國際標，向國內外徵求全線座椅、參與式計畫及5座車站的公共藝術創作，本周二舉辦徵件說明會。

北市捷運工程局表示，捷運萬大線將以「綠．律」為全線捷運藝術主題，「綠」強調捷運建設將引領大台北地區，減少排碳、邁向綠色的生態城市；「律」則提示本線各站分布的區域，涵蓋了都會、水岸及丘陵，串連了不同自然與人文環境的律動，並且每車站都規畫代表性植物，打造融合在地的捷運城市意象。

目前規畫，萬大線第一期全線車站各有代表性植物，以植物園站為例，將設定為記憶台北主題，代表性植物為台北植物園的「荷」；加蚋站主題為加蚋捷奏，代表性植物為果菜市場的在地人文意象；至於新北端的中和站代表性植物為新北市花茶花。

捷運局表示，這次將徵選8件作品，3月29日1辦理徵件說明會，有興趣民眾踴躍參與，共同打造雙北地區具藝文特色的重要文化觀光路線。

至於徵件總經費4680萬元，分別為全線座椅（1500萬元）、全線參與式計畫（600萬元），實體作品（3站共2300萬元）、徵選設計由捷運局廠商施工（3件共280萬元）等。不限參賽資格及送件數量，從專業創作者到素人都可以加入打造專屬於萬大線的藝術場域。

捷運局表示，捷運萬大線分二期施作，採中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠，今年2月底整體施工進度60.54%；第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前細部設計中，預計今年發包。

捷運局說，徵件計畫自即日起至5月18日截止，參賽資格不限，送件數量不限。相關資訊請參閱徵件簡章或上臺北捷運局官網 ( https://www.dorts.gov.taipei/cp.aspx?n=05B25510ED5D1781/ )查詢。