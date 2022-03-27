美女教科書！2022台灣十大短髮女神電暈你的心

清純又俏麗

女藝人們時常為了工作需要做各種造型，甚至將原本的飄逸長髮剪短，從氣質溫柔甜美轉變為俏麗動人，甚至還帶點帥氣，也讓不少粉絲們大大驚艷，獲得一片好評。

有哪些女藝人剪了短髮後，更受網友們的喜愛呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來分析，究竟網友間最熱愛的短髮女神有哪些？你最愛的那位有沒有上榜呢？





image source：FB/楊丞琳 Rainie Yang

No.10 潘慧如

出道演藝圈超過20年的潘慧如，過去因「麻辣鮮師」走紅的她，在那之後就鮮少剪過短髮，多以長髮造型示人，給人溫柔氣質的印象。

年初二在社群上分享她的新造型，俐落的短髮切齊下顎，看起來超清爽，原本就精緻的五官顯得更加立體，粉絲們看了全大讚「好適合你！美」、「長短皆宜、美不勝收」、「立馬變成大學生」。

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No.9 邵雨薇

邵雨薇因《我猜我猜我猜猜猜》獲得關注，後來以《1989一念間》廣受歡迎，過去一直是長髮的她，在這部戲就以短髮樣貌示人，頗受粉絲們喜愛。



後來也常角色需要剪短髮，如《極品絕配》、《預知未來》等，也曾為了新專輯《微雨》大剪短髮，剪染燙一整天讓她坐了近12小時，幾乎筋疲力盡直呼受不了。近日以新造型分享近況，不少粉絲紛紛讚美「最愛你短髮的樣子」、「雨薇好美喔！好喜歡。」

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No.8 峮峮 吳函峮

現為《飢餓遊戲》主持人、中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的峮峮，一直都是一頭俏麗短髮，給人一種俏皮有活力的模樣。



今年二月發行了第二本寫真集《QUNing》，展現出峮峮的不同樣貌，時而甜美俏皮、時而性感典雅、及越來越知性成熟的魅力，獲得許多網友們的喜歡「好美」、「越來越漂亮」，希望她繼續在球場和電視節目上，持續用甜美可愛的笑容給大家帶來活力。

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No.7 桂綸鎂

說到短髮女神，那就絕對不能不提到桂綸鎂，從過去《不能說的秘密》到CITY CAFE，甚至現在進入時尚界，都不難看到她知性又帥氣的身影。

桂綸鎂的各種短髮造型無論是耳下鮑伯頭，或是不對稱設計款，甚至近期的男孩風極短髮，俐落的外型及細緻的輪廓線條，無不散發出她率性的氣息，短髮已然成為她的招牌造型，真的沒有人比她更適合了！

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No.6 小S 徐熙娣

小S徐熙娣自「康熙來了」時期就一直頂著大旁分直短髮，一種「老娘最美」、自信爆棚的性格，一直深受網友們喜愛。

日前她以新髮型現身，及肩中短髮配上層次感瀏海，相當童趣且逆齡，本人似乎非常不滿意「怎麼辦？我恨死我的瀏海了」，引來許多網友留言「好看阿，很像少女啊！」、「設計師還活著嗎？」也有人緩頰道「即便你是光頭，我也愛你」、「S的時尚那是區區一個瀏海能影響的」。

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No.5 Lulu 黃路梓茵

主持亮眼、歌唱也大放異彩的黃路梓茵Lulu，過去在螢光幕前總是長髮做各種造型，直到2020客串金曲獎，為了模仿主持人魏如萱，才以耳下5公分短髮亮相。

沒多久又剪得更短了，以新髮型小男孩投亮相，不僅五官更顯立體，整個人看起來也更有精神，Lulu似乎對她的新造型非常滿意，甚至到現在都一直維持著短髮，果然短髮一剪了就回不去了！

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No.4 許維恩

一說到許維恩，就會想到她一頭浪漫的大波浪捲髮，自稱高中後再也沒有剪過短髮的她，在疫情宅在家期間，竟然讓自己的未婚夫（現已是丈夫）王家梁替她剪頭髮，一口氣就剪到肩上的長度。

網友都認為他們超有勇氣，新的短髮造型獲得大家一致好評「短髮好好看」、「超級美」，操刀手王家梁也在ig上發文分享道「認真覺得美」閃瞎眾人。

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No.3 楊丞琳

再也不是過去「可愛教主」的楊丞琳，現在一直走在時尚的尖端，引領風潮。她的短髮造型，不論是男孩極短髮、無層次直短髮、雙色耳圈染、微捲短髮等等，更是許多人剪短髮的範本。

最近她又剪了一個新髮型稱為「區塊剪」，耳前兩側髮絲更是剪了一刀切加上漸層長度瀏海，讓一票網友讚美，更直呼「短髮代言人」「只有你能駕馭」。

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No.2 張鈞甯

過去的張鈞甯一直都以長髮的模樣示人，不論是氣質波浪長髮，還是溫柔直長髮，給人甜美仙氣的形象。

最近她頻頻為戲剪短頭髮，像是《緝魂》時一口氣剪掉了20公分髮長的精靈系短髮，大旁分的模樣簡直超帥氣，也讓原本就小臉的她，更顯得五官小巧精緻！在《誰在你身邊》中更挑戰男孩風耳上極短髮，瞬間帥度飆升，15公分的長瀏海也讓她變得可甜可鹽。不少網友讚「不愧是女神，長短都能輕鬆駕馭」。

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No.1 郭雪芙

過去曾去女子團體Dream Girls成員的郭雪芙，成名前也是長髮造型，出道後都是以短髮造型呈現在眾人面前，反而星途更旺。許多代表作像是《真愛找麻煩》、《就是要你愛上我》、《喜歡·一個人》，還有近期最夯的《華燈初上》也都是短髮的造型。

值得一提的是，郭雪芙在電影《揭大歡喜》中，為了扮演男性，剪了顆男生頭，耳上5公分全剃光，清秀又帥氣，迷倒眾多粉絲。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年3月23日至2022年3月22日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣短髮女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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