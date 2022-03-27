口碑／「行走的費洛蒙」瘦子、77老大驚喜合體！2大男神親揭男女曖昧期地雷

image source： FB／77老大

文／張采縈

歌手界和YouTuber界的兩大男神合體啦！YouTuber77老大在昨（24）日上傳的最新影片中和饒舌歌手瘦子E.SO（陳昱榕）合作拍片，瘦子位居《DailyView網路溫度計》「人氣歌手網路口碑排行榜」第15名，近3個月的網路聲量高達28,710筆，77老大則位列「YouTuber網路口碑排行榜」第24名，近3個月的網路聲量共計25,255筆，兩位話題人物的同框讓粉絲們興奮不已，影片曝光後不到一天觀看次數就突破6萬。

▲瘦子E.SO位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第15名。

image source：《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（ 2021/12/25~2022/03/24）

▲77老大位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第24名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（ 2021/12/25~2022/03/24）

台灣女生最想嫁的男YouTuber是誰？「他」打敗阿傑、阿滴登冠軍



中醫師出身的77老大留著粗曠的小鬍子，打扮酷帥有型，散發痞痞的獨特魅力，卻又不失大叔的成熟穩重。帥氣外表加上幽默的說話方式，讓迷妹們心動不已，被不少網友封為「Youtuber界的臉蛋天才」，是許多女生心中最想嫁的老公人選。

77老大也榮登網路溫度計公布的「網友熱議十大未婚帥氣YouTuber」第1名，打敗有YouTuber界「藍正龍」之稱的阿傑、暖男阿滴和「反骨男孩」團長酷炫，在眾多天菜YouTuber中脫穎而出。（延伸閱讀：想嫁！網友熱議十大未婚帥氣YouTuber 阿滴搶進第9名）

image source： FB／77老大

想脫單哪些事千萬不要做？瘦子、77老大曝：女生這樣超雷！

這次77老大請來嘻哈男神瘦子暢談：「曖昧時有哪些大忌千萬不能犯，否則會讓好感度一秒歸零！」瘦子認為，若曖昧對象在約會過程中一直有意無意炫耀或穿著過於隨便，在他看來相當扣分，穿的隨便也顯示對方不重視這場約會。另外，瘦子也不喜歡女生若即若離、忽冷忽熱，坦言自己不夠細心，如果對方態度冷淡，就會當作她對自己沒興趣而放棄。

77老大的地雷則是「約會中一直聊其他異性」，直呼這會澆熄他的熱情，不過瘦子反倒認為這無傷大雅，表示「一個男人就是要經得起比較」。77老大的另一個禁忌則是「結帳時裝死」，坦白不希望對方覺得男生買單是天經地義。





喜歡什麼類型？瘦子認了愛「這款」！愛情不如意？77老大教這幾招

兼具顏值與人氣的兩人，無論是感情狀態還是愛情觀都引發大眾的強烈好奇，經常被問及愛情話題。瘦子曾在《style master》的專訪中提到自己容易被自信開朗的女生吸引，並在2020金曲獎典禮結束後，首度在IG限時動態曝光與女友甜蜜牽手的合照，用英文寫下「我的愛，我的女王，我的朋友」，大方認愛圈外女友，霸氣舉動被網友讚爆。

瘦子曾在《噓！星聞》訪問中透露自己很專情，不小心就穩定交往了。至於何時結婚，瘦子則表示目前還是會先專注於事業發展。

77老大也在許多影片中分享關於感情的建議，包括「如果男生對你這樣做，100%代表他根本不喜歡你！」、「感情變淡怎麼救！？7招必殺讓妳們重燃愛火」、「準確率100%的5種曖昧期測試法」等等，解決廣大網友的愛情煩惱。

image source： 截自IG／mjfceo

image source： FB／77老大

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