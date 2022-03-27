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體驗西元前印度桌遊及繪畫 兒童節遊宗博館好玩拿好禮

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
古老的印度童玩「蛇梯棋」，新奇又有趣。圖／世界宗教博物館提供
古老的印度童玩「蛇梯棋」，新奇又有趣。圖／世界宗教博物館提供

兒童節就要到來，位於新北市永和區的世界宗教博物館，在4月兒童月推出傳統印度文化體驗活動，包含古老的印度童玩「蛇梯棋」，新奇又有趣；印度繪畫「藍果麗」，享受塗鴉的快樂；還能將吉祥物米洛可帶回家裝扮，讓孩童在專屬日子好玩還有好禮拿。

宗博館教育推廣組專員陳鈺方表示，館內黃色的學習太空站規劃多元世界文化體驗活動，今年兒童月主題是印度文化，特別與中和積穗國小國際文教中心合作，借展「恆河古文明之印度今與昔」展覽的物件，包括使印度咖哩充滿風味的各式香料、印度人中午必備的三層式便當盒（Tiffin Lunch Box）、印度傳統樂器西塔琴等。

除靜態文物外，也有兩項體驗活動，「印度古老桌遊」之稱的「蛇梯棋」（Mokshapat），是西元前2世紀在印度盛行的品德教育教具，每個梯子的方格代表不同的美德，而蛇頭的方格則代表邪惡，孩子輪流擲骰子，依骰出的數字前進，看誰先抵達終點。另一項是印度傳統的繪畫形式「藍果麗」（Rangoli），用染色的米粉和花瓣畫出美麗的圖案，在印度的廟宇和家戶門口常會看到，用意是迎接印度財神吉祥天女的到來。

宗博館說，為深入印度文化各面向，兒童月還規劃2場印度手做活動，4月2日「親子廚房-印度咖哩（ https://reurl.cc/Mb5jqX ）」，帶領親子玩印度古老大型桌遊、閱讀印度文化繪本、手作印度咖哩。4月9日「樂讀世界-印度彩繪藝術（ https://reurl.cc/xOMpOV ）」，帶領親子體驗印度舞蹈、閱讀印度小故事和DIY體驗印度「漢娜」（Henna）彩繪藝術。

宗博館表示，博物館吉祥物米洛可的造型可愛又討喜，還曾獲日本吉祥物人偶大賽海外組第一名，12歲以下兒童在4月1日到10日來館購票並出示證明文件，即可免費獲得兒童節禮物「米洛可扮裝材料包」。

向新北市中和區積穗國小國際文教中心借展的印度傳統樂器西塔琴。圖／世界宗教博物館提供
向新北市中和區積穗國小國際文教中心借展的印度傳統樂器西塔琴。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館2022年兒童節禮物「米洛可扮裝材料包」。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館2022年兒童節禮物「米洛可扮裝材料包」。圖／世界宗教博物館提供
印度繪畫「藍果麗」，享受塗鴉的快樂。圖／世界宗教博物館提供
印度繪畫「藍果麗」，享受塗鴉的快樂。圖／世界宗教博物館提供
歡慶兒童節，4月1日到10日，12歲以下兒童出示可證明文件，購票進館參觀，即贈送兒童節禮物。圖／世界宗教博物館提供
歡慶兒童節，4月1日到10日，12歲以下兒童出示可證明文件，購票進館參觀，即贈送兒童節禮物。圖／世界宗教博物館提供

印度 親子

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