恭迎起駕繞境！金門高粱推出2款限量媽祖加持紀念款

每年4月，台灣上萬信徒們最引頸期待的，就是跟著媽祖娘娘的腳步繞境、祈求平安，今年大甲媽祖將於4月8日起駕、白沙屯媽祖將於5月20日起駕，兩位天后接力出巡。金門酒廠為了恭迎二位天后，首度與苗栗拱天宮白沙屯媽祖聯名，推出「戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒及悠遊卡禮盒」，與鎮瀾宮大甲媽祖聯名推出「38度白金酒平安祈福紀念版」，此二款商品即日起於全家便利商店洽詢預購，數量有限，賣完為止。

大甲媽秉持慈悲精神、庇佑眾生，這次繞境主題定調為「同心」，齊力祈求合境平安。對此，金門酒廠也特別為大甲媽量身打造，推出「38度白金酒平安祈福紀念版」，將大甲媽祖金身神像烙印於瓶身，再經鎮瀾宮過爐加持，象徵祈福保平安。

有別於一般金門高粱酒是由金城廠與金寧廠二廠的酒互相勾調而成，38度白金酒100%只選用民國42年成立的老廠——金城廠所釀的金門高粱酒來灌裝，堅持古法的紅磚池釀造賦予金門高粱酒更多酯類，酒香氣細緻馥郁，具烏梅、天然糧曲與熱帶水果等複合香氣，口感紮實且尾韻悠長，口感上完全顛覆傳統經典的38度金門高粱酒，帶來不同的飲用樂趣。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖，每年徒步400公里往返雲林北港朝天宮進香，已有近二百年歷史，路線與時程迅速、不固定，全依媽祖旨意而行，沿途充滿挑戰與驚奇。這跟戰酒黑金龍勇於挑戰、無所畏懼的精神一樣，因此聯名推出「戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒」，以帶有淡雅梅香的56度、花香四溢的59度、清新果香的66度等窖藏三年老酒調和而成，是款協調性極佳、口感醇順平衡的珍釀。

白沙屯媽祖繞境因為腳程迅速，大家都暱稱鑾轎為「粉紅超跑」，跟隨繞境的信徒們又稱「勇腳」，而能夠穿上經典黃衫、扛著白沙屯鑾轎的又稱「勇字輩」，需要擲筊獲得媽祖同意才能加入。除紀念酒外，特別再將這經典勇字輩黃衫神衣縮小成迷你版的立體造型悠遊卡，造型非常可愛，隨身攜帶還能保平安，勇腳們不可錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康