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2022母親節／雅詩蘭黛超狂買1送10 小棕瓶必搶變富翁

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛小棕膠原滋潤組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕膠原滋潤組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供

想要用超優惠的價格，變成美妝大富翁嗎？雅詩蘭黛今年母親節，就打出「美妝大富翁」優惠組合，不只能入手買1送10的「美妝富翁組」，還有機會抽中最大獎小棕瓶（特潤超導全方位修護露）一年份，還有更多超強優惠，等著搶購。

雅詩蘭黛在3月31日，全台一日限定推出「美妝富翁組」，買1瓶特潤超導全方位修護露50ml，就送多達10件商品，包括細緻煥采潔面乳30ml、原生露30ml、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++(BONE)7ml、絕對慾望唇膏精巧版#420 2.8g等，且外盒採用大富翁風格設計，裡面還有小棋子與骰子，並附有機會／命運卡牌，可抽中1,000元折價券、贈品券等，最大獎為50ml的小棕瓶共4瓶。

其他必搶特惠組如超能小棕眼富翁組，買特潤眼部超能量修護霜15ml，再送15ml；小棕富翁修護組也是大手筆，買小棕瓶50ml送51ml；4月8日有一日限定「原生露水肌富翁組」，買微分子肌底原生露200ml，直接送200ml，還有機會再抽中微分子肌底原生露200ml共4瓶。

4月15日推出膠原Q彈富翁組，年輕肌密無敵霜75ml買一贈一，再送小棕瓶14ml；4月22日推出白富美防曬富翁組，買Pro全能防曬超輕感水凝露SPF 30/PA+++ 30ml加贈15ml，夏天防曬不用怕。

雅詩蘭黛白富美防曬富翁組／特價2,200元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛白富美防曬富翁組／特價2,200元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛美妝富翁組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛美妝富翁組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕富翁修護組／特價4,100元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕富翁修護組／特價4,100元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛美妝富翁組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛美妝富翁組／特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛原生露水肌富翁組／特價3,850元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛原生露水肌富翁組／特價3,850元。圖／雅詩蘭黛提供

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