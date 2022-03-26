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瘦子E.SO自曝「夠難搞」 3步驟保養散發撩人男神光
近期代言滿滿的男神瘦子E.SO，人氣直升不斷，精品、保養、香水邀請接二連三，日前他受邀擔DR.CINK達特聖克一日店長，聽說近期可能完婚瘦子E.SO，自曝私下非常難搞，後來才發現，他說的難搞，原來是自己的肌膚非常難照顧，此次為保養品牌出席，提到無論男女都要保養「不要囉唆」要做好做滿。
有行走的費洛蒙封號的瘦子E.SO，穿搭有型之外，對臉部保養也非常有自己獨到的想法，並表示自己以前認為男性不需要保養，但因為屬於油性肌膚，再加上工作時會上妝，沒有卸妝卸乾淨的情況下，非常容易長出粉刺及痘痘，也說到很難照顧自己的肌膚。
有許多男性想到要保養時，一怕油膩、二怕瓶瓶罐罐，瘦子也提到自己當時想法如同，所以直呼不喜歡太囉唆的保養，就要越簡單越好。因此接觸了無酒精的換膚型保養品，上臉後就馬上愛上這樣的感受。
瘦子E.SO也分享保養方式，清潔是保養的第一要件，再使用收斂水，薄荷帶來的清涼感，讓瘦子用完感到非常舒爽，最後在補上最愛的「紅光瓶」，針對粉刺、痘痘都非常的有感，即便只是局部使用，也只要簡單的步驟，就能輕鬆將自己的面子顧好。
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