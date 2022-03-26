此腿只應天上有！迪麗熱巴、歐陽娜娜穿新鞋 「無限長腿」超搶鏡

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表春夏新靴款Moonlight系列，品牌大使劉亦菲、迪麗熱巴、歐陽娜娜都帥氣演繹，雖然漆亮黑色皮革、緞面綠色鞋履都相當搶眼，但女星們的無敵大長腿更是聚焦目光的亮點，木村光希（Kōki,）也以褲裝穿搭在家中的萬年美拍牆前留影，這是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以晚宴為靈感所設計的嶄新鞋款，散發迷人的現代摩登氣息。

歐陽娜娜和迪麗熱巴都以Twist系列手袋搭襯最新的Moonlight靴款，兩人選搭的Twist都是印有矽膠立體「LOUIS VUITTON」字樣的寬背帶，設有手柄的Epi皮革手袋也可手提或臂挽，是新潮款式；歐陽娜娜演繹的Moonlight半筒靴以緞面打造，迪麗熱巴的Moonlight半筒靴靈感k則源自19世紀緊身胸衣，由粒面山羊皮製成，點綴漆亮小牛皮細節，鞋履周邊以拉鍊作為前衛裝飾，露趾鞋頭則是新穎趣味的設計。木村光希、劉亦菲穿上亮面小牛皮Moonlight短靴，搭帶上的LV Circle標誌搭釦具有高辨識度。