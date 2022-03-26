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你選A或B？ANONIMO、Bell & Ross青銅新表「撞」材質

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
無論ANONIMO的皇家海軍潛水表、或Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，都具備了皮帶、橡膠兩種選擇，讓人自由在風格間切換造型。圖 / ANONIMO提供
無論ANONIMO的皇家海軍潛水表、或Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，都具備了皮帶、橡膠兩種選擇，讓人自由在風格間切換造型。圖 / ANONIMO提供

多數人都追求永恆、新穎，但其實時光也總帶來了美好的禮物，例如智慧、成長與珍惜。獨立手表品牌ANONIMO與Bell & Ross近期分別推出兩款運動風格時計，並不約而同選擇會隨時間變化的青銅為材質，堪稱有志一「銅」。

Bell & Ross過往曾推出多款限量的潛水表或青銅表款，本次BR 03-92 Diver Brown Bronze表款則選擇披上緞面打磨與拋光的CuSn8錫青銅「新衣」。42毫米的表款搭配了棕色的面盤與表圈，同時300米防水性能也通過ISO 6424國際防水標準，方正、硬派，無論海邊戲水或搭配皮衣、紳士風格，都將相當合拍訂價13萬9,000元，並採全球限量999只生產。

另一款義大利品牌ANONIMO的皇家海軍潛水表同樣採用CuSn8青銅合金，並融合了DLC元素。44.5毫米的尺寸偏大，但搭配枕型的表殼就展現出了鮮明的存在感；同時表面中12、4與8點鐘方向則由圓點改為雙棒狀時標，因將有利於水肺式潛水時，以20、40分鐘為間隔，讓配戴者掌握合適返回水面的安全時間，其防水性能可達200米，建議售價則為95,000元。

值得一提的是，兩款手表都具備橡膠與皮帶兩種選擇，岸上、水下？風格自己掌握。至於要選（A）NONIMO還是（B）ell & Ross？大人全都要、小孩子才做選擇啊！

咖啡色面盤的新款Bell & Ross BR 03-92 Brown Bronze潛水表，迷人的棕色又帶來甜美、巧克力的聯想；而面盤的時標、指針都具備了夜光塗料，強化低光源、夜間的時間讀取便利性。圖 / Bell & Ross提供
咖啡色面盤的新款Bell & Ross BR 03-92 Brown Bronze潛水表，迷人的棕色又帶來甜美、巧克力的聯想；而面盤的時標、指針都具備了夜光塗料，強化低光源、夜間的時間讀取便利性。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，訂價13萬9,000元，並採全球限量999只生產。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，訂價13萬9,000元，並採全球限量999只生產。圖 / Bell & Ross提供
ANONIMO皇家海軍潛水表，95,000元。其表帶並選用義大利Ciampi家族製造的Kodiak防水表帶，以特製的鞣製皮革增加防水性是其特色。圖 / ANONIMO提供
ANONIMO皇家海軍潛水表，95,000元。其表帶並選用義大利Ciampi家族製造的Kodiak防水表帶，以特製的鞣製皮革增加防水性是其特色。圖 / ANONIMO提供
Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，並具備Pelican的防水表盒，別具收藏意義。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross的BR 03-92 Diver Brown Bronze表款，並具備Pelican的防水表盒，別具收藏意義。圖 / Bell & Ross提供
ANONIMO的皇家海軍潛水表採用CuSn8青銅合金，枕型表殼加上四點鐘方向的表冠設計，展現出鮮明的存在感。圖 / ANONIMO提供
ANONIMO的皇家海軍潛水表採用CuSn8青銅合金，枕型表殼加上四點鐘方向的表冠設計，展現出鮮明的存在感。圖 / ANONIMO提供

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