OMEGA與Swatch聯名款搶破頭？別擔心品牌這樣說...

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）與同集團入門品牌Swatch聯名的Speedmaster Moonwatch超霸登月表系列於今（26日）開賣，除了先前西門町形象店引發排隊熱潮，今日台北101概念店同樣誕生爆炸性人龍，展現歐米茄與超霸登月表款的驚人魅力。

本系列表款是以歐米茄經典的Speedmaster Moonwatch超霸登月表款為基礎，並採用獨特的 BIOCERAMIC生物陶瓷，其成份是由2/3陶瓷與1/3的蓖麻油共同組成，並將OMEGA超霸登月表款經典的「Dot over 90」測速儀刻度，以及Speedmaster小表盤（Sub-dial）完美呈現。

以2022年新品、使用品牌專利月光金（MoonGold）為表殼材質的超霸Moonshine™金登月表而言，因使用歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯、表款並經瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證、具五年國際保固，建議售價便上看113萬8,000元，而由OMEGA與Swatch聯名的Speedmaster Moonwatch超霸登月表則使用石英機芯，訂價7,900元，兩者屬於完全不同規格的商品，但擁有相似的設計、讓人輕鬆玩味，或是本次引起搶購之主要原因。

根據品牌私下透露，本系列所有表款皆為常態款式、並非限量商品，並建議如想收集成套，可不定期前往唯二兩間販售的Swatch西門與台北101店上詢問，同時每次到貨表款有限、並不會有全部完整型號，加上每人每次都有限購數量，因此喜歡就可直接入手、無需挑選。

同時本地高級鐘表通路寶鴻堂再於日前趣味貼出與廣告相似、但全數為歐米茄（OMEGA）Speedmaster Moonwatch超霸登月表款的兩張合成示意圖，將無鑽、鑲鑽的歐米茄Speedmaster Moonwatch超霸登月表款，一次羅列，也讓人重新回顧了超霸系列的各種經典風貌表情。