打造幸福企業？愛彼這六招構建新工坊 化身企業模範生
如何才稱得上一間幸福企業？在傲人高薪、響亮名聲、豐潤紅利之外，隨著勞工權益、產業永續、環境友善等各種意識的提升，成為幸福企業的標準也隨著時代的變遷而持續進化。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）除了以經典的皇家橡樹（Royal Oak）系列知名，但其實位於瑞士立洛克的Saignoles機芯廠，更讓人觀察到一個品牌如何以六個設計亮點，在兼顧產能、工作模式、員工友善、環境永續間，找到完美平衡。
一、融入地景 山形建築有特色
建築雖然可以展現人類與建築師的意志，但融入地景、與自然共存早日全人類課題。出自瑞士Kuník de Morsier建築事務所之手的Saignoles機芯廠，並非傳統的方正結構，但從周遭的草原、沼澤及森林啓發，進而融入鄰近地景。不突兀、同時造型別具態度。
二、模組化空間 橫向溝通靈活度大增
Saignoles機芯廠的空間結構有一大特色，即是擁有眾多「錯層（split-levels）」空間，除了因應原本地形的高低起伏而調整，同時也符合生產線配置需求，而模組化的空間更有利於跨部門的橫向溝通、解決問題。
三、智慧玻璃 節能兼護眼
瑞士的夏日日照強烈，對長時間、高度使用眼力的手工製表產業，無疑是一大挑戰。Saignoles機芯廠特別使用了SageGlass®智慧變色玻璃，可根據日照程度自動調整顏色，節能、同時顧及室內作業人員的視覺感受，一次滿足兩種目標。
四、心靈友善 見也不見
幾何形狀建築的空間裡，工作坊之間以玻璃牆隔開，同時訪客在參訪時也可和製表師維持距離，不致干擾其作業，同時開闊的中庭廣場則提供了碰面、休息、小歇的理想場域，為工作再充電、不必走出戶外。
五、通勤友善 專線公車到表廠
高級表廠的所在地通常都在郊區、山谷內，因其環境靜謐，風景優美。為了提升通勤友善，品牌更與納沙泰爾公共交通公司（TransN）合作，增設了一條從力洛克市中心到Saignoles工業區的公車路線，即便搭公車也能去表廠上班，同時透過共乘工具也能降低自行開車的碳足跡。
六、實踐永續 符合瑞士規章
永續、環保、節能，常流於口號，但Saignoles機芯廠則安裝有木屑顆粒鍋爐、地熱泵與工廠廢熱回收設備，無須無須化石燃料便可滿足冬日暖氣需求；此外屋頂在架設有3,000片太陽能板，發電可達80千瓦，讓節能有憑有據。
事實上，愛彼除了原本Saignoles機芯廠在日前落成並啓用，另一座緊鄰布拉蘇絲Forges製表廠、名為ARC的新建築也在日前甫舉行破土典禮，愛彼並喊出年產量提升為50,000只的實際目標。在企業名聲、豐潤獲利、勞工權益、產業永續、環境友善之間，能否找到更好的平衡？且讓時間與愛彼，給出最後答案。
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