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暖心媽咪的考生加油湯／蒜頭紅棗雞腿湯

朱雀文化 / 連玉瑩
蒜頭紅棗雞腿湯。圖／朱雀文化 提供
蒜頭紅棗雞腿湯。圖／朱雀文化 提供

編按：家中有孩子要準備人生中的各大考試，每日忙碌熬夜讓人心疼，想為家人做點營養好吃的，作者連玉瑩媽媽分享私房暖心湯品，美味又容易烹調，快來學做看看。

【作者的話】

小時候，媽媽常常在晚餐過後的夜晚，在電鍋裡燉煮一盅紅棗雞湯、人參雞湯。當電鍋開關跳起，雞湯的香味撲鼻而來時，我就知道又有美味可以享用了。即便長大了，那樣的滋味依然久久縈繞在我心中。

當我也成了媽媽，便也想讓兒子體會我小時候的美好，於是，在煮湯計畫開始實施後，這道湯品當然也成了口袋名單之一。看著兒子津津有味吃著，我也跟他分享我的幼時記憶。相信他也會聽進心裡，感受進心裡。將來，再由他傳承給他的孩子囉！

【蒜頭紅棗雞腿湯】

● 份量

1人份

● 材料

蒜頭數瓣

雞腿1支

紅棗2～3顆

九層塔少許

調味料

鹽適量

● 做法

1.蒜頭剝去最外層的皮，洗淨；雞腿洗淨，先用一鍋滾水汆燙過；紅棗去核，洗淨；九層塔去梗，洗淨。

2.取一湯鍋，倒入適量的水，先以中大火將水煮滾，放入蒜頭、雞腿和紅棗，等再滾時，轉中小火慢慢熬煮至雞腿熟了。

3.最後加點鹽調味，並加入九層塔即可。

● 烹調祕訣

電鍋也能做：在做法2.中加入蒜頭、雞腿和紅棗再煮滾後，移入電鍋的內鍋，外鍋倒進1.5杯水，蓋上鍋蓋，按下開關，等開關跳起後再燜約5分鐘。打開鍋蓋後加點鹽調味，並加入九層塔即可。

● 作者簡介：暖心媽咪 連玉瑩

做菜給家人吃，是玉瑩媽咪最大的興趣，她喜歡將這些湯品和其他家長們分享，藉由相互討論來更新美味菜色，希望能給想為家人烹調料理的讀者們更多好菜色。

【以上摘文選自《給考生的加油湯：省時簡單！選好食材、免高湯、少添加調味料，身體無負擔享用元氣湯品和宵夜》、作者：連玉瑩、出版社：朱雀文化 提供】

書名／給考生的加油湯、作者／連玉瑩、出版社／朱雀文化 提供
書名／給考生的加油湯、作者／連玉瑩、出版社／朱雀文化 提供

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