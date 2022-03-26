想戒咖啡因？盤點網友熱議的十大無咖啡因茶飲

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「無咖啡因茶飲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大無咖啡因茶飲有哪些。

台灣人愛喝茶，但其成分當中的咖啡因含量總是令人在意，不少人擔心喝茶後會影響睡眠品質，而對孕婦而言也需注意咖啡因攝取量超標影響胎兒發育，因此不少民眾更偏好市面上的「無咖啡因茶飲」。喜歡喝茶但又想避免攝取咖啡因的話，還有哪些選擇呢？讓我們一起來看看網友的推薦吧！

「冬瓜茶」與「麥茶」夏天必喝 女性都推這些好喝又養生

觀察網友熱議的無咖啡因茶飲，可發現以「冬瓜茶」討論度高居聲量第一名，其中不少網友點名「冬瓜茶」和「麥茶」是夏天的必備飲料，能消暑解渴之餘也沒有咖啡因負擔，留言如「甜的就喝冬瓜茶」、「夏天放一罐冰霸杯裝麥茶在冰箱喝好爽」等，也有網友推薦可以在家自製來控制飲料甜度，兼顧健康同時還可以省錢。

top10網友熱議無咖啡因茶飲。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「青草茶」和「苦茶」等有助清熱退火的茶飲也同樣受到民眾關注，在討論區上可發現網友最關注兩款茶飲的「降火功效」與「口味」，並且不時互相分享在地的推薦店家與品項評價；此外「玫瑰花茶」、「薑茶」與「紅棗茶」等熱泡茶則在討論區上廣受女性好評，不少網友表示喝完後養生效果顯著，也能改善體質，如玫瑰花茶就被網友譽為「最強消脂茶」，其玫瑰花果的獨特香氣與美顏功效深受女性喜愛。

另一方面，網友推薦「國寶茶」與紅茶或普洱茶味道相似，喝起來有茶的回甘卻又不含咖啡因，網友紛紛留言「國寶茶我喝過，蠻好喝的！」、「之前朋友也有喝過也覺得不錯！味道不會到太苦澀」、「睡不著又想喝茶的時候好像可以買來喝喝看」等；而在果茶類中則以「蜜桃果茶」與「草莓果茶」兩款口味上榜，網友給予高評價「蜜桃味道直接療癒」、「草莓果茶很推，果肉很多口感不錯」等，推薦果茶的愛好者不容錯過。

市面上販售的茶飲種類繁多，往往令人在購買時目不暇給，若身為茶飲愛好者的您近期有控制咖啡因攝取量需求，不妨參考以上網友的推薦來選購，另外購買時也別忘了細心檢查成分標示，才能喝的更安心！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》