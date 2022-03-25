環球購物中心春季「貓系」療癒 萌貓打卡點出沒全台8店

Global Mall環球購物中心今年春天大走「貓系」路線，以「療癒貓之行旅」為主題，在各店推出許多貓咪旅遊打卡點，還有3D貓咪藝術畫，準備打動貓奴的心。

環球購物中心今年母親節檔期以療癒陪伴為主題，派出超萌貓咪撫慰身心，推出5大療癒展。包括與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，除了在母親節檔期推出獨家會員禮，並在環球購物中心全台8店設有打卡點，跟著貓咪一起在櫻花樹下悠閒自在野餐，此外車站店也有獨家超萌打卡點，可拍下跟著貓咪一起搭火車出遊的可愛畫面。

另外，環球購物中心也與3D立體噴繪藝術家圖龍合作「3D貓咪藝術畫」，以遊玩貓咪為主題，製作10幅立體創作，同樣在全台8店設有不同打卡點，像是跟著貓咪一起搭摩天輪、野餐、喝咖啡、戲水等。