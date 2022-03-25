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環球購物中心春季「貓系」療癒 萌貓打卡點出沒全台8店

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心今年春天大走「貓系」路線，以「療癒貓之行旅」為主題，在各店推出許多貓咪旅遊打卡點，還有3D貓咪藝術畫，準備打動貓奴的心。

環球購物中心今年母親節檔期以療癒陪伴為主題，派出超萌貓咪撫慰身心，推出5大療癒展。包括與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，除了在母親節檔期推出獨家會員禮，並在環球購物中心全台8店設有打卡點，跟著貓咪一起在櫻花樹下悠閒自在野餐，此外車站店也有獨家超萌打卡點，可拍下跟著貓咪一起搭火車出遊的可愛畫面。

另外，環球購物中心也與3D立體噴繪藝術家圖龍合作「3D貓咪藝術畫」，以遊玩貓咪為主題，製作10幅立體創作，同樣在全台8店設有不同打卡點，像是跟著貓咪一起搭摩天輪、野餐、喝咖啡、戲水等。

另以「反應過激的貓」為主題，即日起至4月20日新北中和推出「玩轉動漫時代2.0宇宙遊樂園」，推出五大主題遊戲，把日本祭典、台灣夜市的遊戲帶入園區中，還有囊括海賊王、蠟筆小新、鬼滅之刃、角落小夥伴、咒術迴戰、初音未來等IP公仔的娃娃機，以及「反應過激的貓」新品。

Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall以療癒貓之行旅為主題，在各店打造打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和的3D貓咪藝術畫。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「宇宙遊樂園」快閃，共有五大主題遊戲，設有日本景品娃娃機及多項遊戲。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「宇宙遊樂園」快閃，共有五大主題遊戲，設有日本景品娃娃機及多項遊戲。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「玩轉動漫時代2.0～宇宙遊樂園」推出體驗撈球樂趣，有機會獲價值超過1,000元的「反應過激的貓」周邊。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「玩轉動漫時代2.0～宇宙遊樂園」推出體驗撈球樂趣，有機會獲價值超過1,000元的「反應過激的貓」周邊。圖／Global Mall提供

貓咪 環球購物中心

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