環球購物中心春季「貓系」療癒 萌貓打卡點出沒全台8店
Global Mall環球購物中心今年春天大走「貓系」路線，以「療癒貓之行旅」為主題，在各店推出許多貓咪旅遊打卡點，還有3D貓咪藝術畫，準備打動貓奴的心。
環球購物中心今年母親節檔期以療癒陪伴為主題，派出超萌貓咪撫慰身心，推出5大療癒展。包括與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，除了在母親節檔期推出獨家會員禮，並在環球購物中心全台8店設有打卡點，跟著貓咪一起在櫻花樹下悠閒自在野餐，此外車站店也有獨家超萌打卡點，可拍下跟著貓咪一起搭火車出遊的可愛畫面。
另外，環球購物中心也與3D立體噴繪藝術家圖龍合作「3D貓咪藝術畫」，以遊玩貓咪為主題，製作10幅立體創作，同樣在全台8店設有不同打卡點，像是跟著貓咪一起搭摩天輪、野餐、喝咖啡、戲水等。
另以「反應過激的貓」為主題，即日起至4月20日新北中和推出「玩轉動漫時代2.0宇宙遊樂園」，推出五大主題遊戲，把日本祭典、台灣夜市的遊戲帶入園區中，還有囊括海賊王、蠟筆小新、鬼滅之刃、角落小夥伴、咒術迴戰、初音未來等IP公仔的娃娃機，以及「反應過激的貓」新品。
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