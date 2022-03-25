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就問你敢不敢刺青換啤酒？刺Logo、酉鬼啤酒到你家

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以「雙喜」酒標插畫設計的酉鬼啤酒T恤，可於酒廠或官方網站購入。圖 / 酉鬼啤酒提供
以「雙喜」酒標插畫設計的酉鬼啤酒T恤，可於酒廠或官方網站購入。圖 / 酉鬼啤酒提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

勇氣的表現有很多形式，無論是挺身而出或不平則鳴。但對很多人來說，刺青也是勇氣的表現形式之一。刺青多數也是展現自我的存在：將重要的人事物紀念在自己身上，而近期本地精釀啤酒品牌酉鬼啤酒便悄悄推出了刺青企劃：刺青、換啤酒，四箱免費到你家。

草創不過三年的酉鬼啤酒，自2019年起於新北市五股創立，品牌的Logo打造了一個看似笑臉、貪杯的表情符號，並將U、G、L、Y四個字，變成宛如牙齒的形狀，並巧妙呼應UGLY HALF的酒廠名稱。成立三年間並推出包含吐司去邊大冰紅啤酒、統陳啤酒、撥雲霧見蓬萊仙島 Hazy IPA等各種新奇口味，已經在精釀啤酒領域中展露頭角、打響名號。

品牌官方ig帳號日前並貼文表示，只要刺上一個 UGLY HALF BEER的Logo圖在身上，不限大小形式，就免費贈送四箱啤酒到你家，當然前提是：須年滿18歲以上。更多詳情，則可私訊酉鬼啤酒臉書或instagram帳號，事先詢問。事實上，酉鬼啤酒的酒標設計也是賞玩一絕，例如品牌過去曾和2021年的台北插畫藝術節合作，而無論是「戀夏365日Saison」或「雙喜DIPA」兩款經典口味的酒標也充滿鮮明、個性感的插畫設計。

不管敢不敢刺青、想要刺什麼，下次看到精釀啤酒品牌，是不是也多留心一點酒標設計呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以雲霧、仙山、武林為靈感的視覺，也包含「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」啤酒宛如雲霧繚繞般的視覺聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。
以雲霧、仙山、武林為靈感的視覺，也包含「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」啤酒宛如雲霧繚繞般的視覺聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。
酉鬼啤酒自2019成立以來，陸續推出特種奇特風味，其中「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」並與國寶級布袋戲繪師合作，打造出視覺記憶點鮮明的酒標設計。圖 / 酉鬼啤酒提供。
酉鬼啤酒自2019成立以來，陸續推出特種奇特風味，其中「撥雲霧見蓬萊仙島Hazy IPA」並與國寶級布袋戲繪師合作，打造出視覺記憶點鮮明的酒標設計。圖 / 酉鬼啤酒提供。

品牌 刺青

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