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首次代言好運不斷！羅時豐：「金高緞金龍」讓我行大運

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
羅時豐首次代言，盛讚緞金龍「順口又順心」。圖／黑松提供
羅時豐首次代言，盛讚緞金龍「順口又順心」。圖／黑松提供

首次接下高粱代言的藝人羅時豐，盛讚這款白酒會帶來超好運，「自從接了代言之後，超過雙位數的代言邀約接連而來，好運強強滾！」這支帶來好運的白酒，是黑松旗下代理的金門高粱、有「杯中綢緞」之稱的「緞金龍金門高粱酒」，甫上市便帶起甜順型中式白酒的討論熱潮。

黑松打造全新甜順型中式白酒53.2度「緞金龍金門高粱酒」，從老饕熟悉的高粱白酒出發，醇厚風味卻多了清甜柔順，引發酒饕間的熱烈討論，被稱為「顛覆烈酒的想像」，不少人大讚「入嘴順口」、「尾氣醇厚」。

黑松表示，緞金龍在多次的調和下拿捏出精準比例，使53.2度的緞金龍除去烈酒的辣口，創造甜順與醇厚交織的新口感，不僅讓老饕能有全新50度以上的白酒選擇，初飲者也能放膽嘗試烈酒獨有的醇厚回甘。

代言人羅時豐更是讚不絕口，直言「緞金龍酒質順口完全不輸老酒，喝下去甘醇滑順，最重要的是清爽不嗆辣，像我們歌手平常最怕喝到嗆辣的酒，很傷喉嚨，但這款緞金龍完全不會，入喉順口又帶點花果清香，就連顧嗓的歌手也能嘗試，真心推薦！」

羅時豐也分享，接下緞金龍代言後，馬上「行大運」登上YouTube熱門創作者第二名，其他品牌代言邀約也接連而來，開春就創下超過雙位數的代言邀約數字。他笑說，「非常開心能接下緞金龍的代言，也期待更多朋友能體驗到如絲綢般清香順口的緞金龍，口順心也順，大家一起行好運！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

緞金龍順口、醇厚，甫推出即掀起討論熱潮。圖／黑松提供
緞金龍順口、醇厚，甫推出即掀起討論熱潮。圖／黑松提供
黑松邀請羅時豐擔任「緞金龍金門高粱酒」的全新代言人。圖／黑松提供
黑松邀請羅時豐擔任「緞金龍金門高粱酒」的全新代言人。圖／黑松提供

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