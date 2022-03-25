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買表附送NTF？Ressence第六代Type 8 3月日內瓦現身
NFT大熱，讓帶也讓不少精品產業與品牌為之跟進。獨立製表品牌Ressence宣布，將於下周在日內瓦登場「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）推出一款Type 8腕表，除了具有品牌獨家專利的機芯結構，更將隨表附贈一款NFT，令人高度期待。
有別於傳統機芯結構，Ressence自行開發並得到專利的ROCS（Ressence Orbital Convex System）系統，內建多顆人工寶石滾珠軸承，因此無須在機芯細節零件中加入潤滑油，同樣能長時間順暢轉動。其中Type 8表款使用的自動上鍊機械機芯是以客製化的ETA 2892/2機芯為基礎再進行改造，動力儲存則可達36小時。
同時42.9毫米的表殼含表帶僅42公克，因為使用了五級鈦金屬為材料，並具有輕量化與高強度的特點。而橢圓形宛如飛碟般流線造型的面盤裡，同時自轉也公轉的時間與分鐘面盤，更像帶來簡約、時髦也科幻的時間讀取方式。表款訂價45萬元，唯表款實際到貨時間未定、NFT內容也尚未公佈，可直接洽詢販售通路：M.A.D. Gallery Taipei。
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