墾丁初春嘉年華周六登場 聆賞美樂、玩泡泡、啖美食

屏東墾丁商圈主辦的墾丁嘉年華活動26日周六下午在大灣遊憩區熱鬧登場，在地團體搖搖樂鼓團、恆春鎮省北舞藝文化推廣協會、魔幻泡泡秀等精彩活動輪番上陣，另有融入親子同樂主題寫生比賽、南島市集美食，還有經典炫車大賞，協會邀民眾到墾丁感受山海美景盡收眼底的午後歡樂時光。

墾丁商圈發展協會理事長徐淑香說，受疫情影響無法出國，來洋溢熱帶島嶼風情的來墾丁，相當於一秒就出國，周邊有諸多吸睛景點，海陸遊玩行程從早排到晚，如今疫情有趨緩態勢，在初春之之際舉辦墾丁嘉年華，除了學童擔任生態守護員展現繪畫創意，透過寫生比賽呼籲大自然保育的重要，民眾午後可愜意地坐在草地上，聽音樂看海，享受夕陽大啖美食，晚上還可盡情遊逛墾丁大街商圈特色店家。

縣府城鄉發展處工商科長許文祈說，為因應疫情帶來的經濟影響，經濟部中小企業處辦理110年推動商圈振興補助計畫，希望協助商圈促進防疫、活絡經濟，進而達到振興商圈的發展；這次特別與車友趣平台合作，邀數台限量改裝車與古董車、福斯老金龜、裕隆速利以及精緻改裝氣壓車展示，吸引不少車迷參加，現場數攤美食手作市集逛不完，草地派對近五小時毫無冷場，同時為攜手保育大自然舉辦「我愛墾丁寫生比賽」，邀民眾透過畫筆及回憶愛上大自然，感受墾丁在地之美也增進親子互動同樂。