邱澤婚後首露面坦言「求婚比走紅毯緊張」 甜爆：隨時都覺得許瑋甯是對的人！

婚後首度露面的邱澤,出席VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏系列上市,身穿絲質飄帶襯衫出席,展現飄逸的帥氣,他相當喜愛酒紅色的搭配,被問到哪一個剎那覺得對方是對的人?邱澤回應「隨時」,甜蜜宣言閃爆現場。至於怎麼求婚,邱澤表示在一個溫馨的場合、有幾位朋友,「很緊張,比走紅毯、拍戲等任何場合都緊張,多少有點點擔心萬一沒成功怎辦,但也是彼此有共識⋯⋯。」也笑說新婚生活「很開心、很幸福」,目前尚未被關心生子問題,大家都還在恭喜新婚。

在活動現場被問到會不會想幫太太挑衣服,邱澤一開始說她自己來選就好了,隨後笑著稱讚許瑋甯,「沒有她不能駕馭的時尚。」VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏男女裝系列,展現了創意總監Pierpaolo Piccioli的浪漫精神,賦予VALENTINO當代輪廓結構,讓每件時裝透過穿著者的詮釋,表現美感,以「Valentino Archive」為名將不同的時代的強烈風格結合當代設計元素,獸紋印花大衣、美國女演員Marisa Berenson曾穿上的白色連身裙,以及時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙等等,如同玩轉萬花筒般,交織出嶄新樣貌,西裝以豐富層次和鮮明色彩重新演繹;象徵高訂的塔夫綢經過洗水、捶打程序,剪裁為外套、風衣、寬鬆裇衫和百慕達短褲,以加法的遊戲堆砌服裝的豐厚層次。