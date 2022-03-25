邱澤婚後首露面坦言「求婚比走紅毯緊張」 甜爆：隨時都覺得許瑋甯是對的人！

婚後首度露面的邱澤，出席VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏系列上市，身穿絲質飄帶襯衫出席，展現飄逸的帥氣，他相當喜愛酒紅色的搭配，被問到哪一個剎那覺得對方是對的人？邱澤回應「隨時」，甜蜜宣言閃爆現場。至於怎麼求婚，邱澤表示在一個溫馨的場合、有幾位朋友，「很緊張，比走紅毯、拍戲等任何場合都緊張，多少有點點擔心萬一沒成功怎辦，但也是彼此有共識⋯⋯。」也笑說新婚生活「很開心、很幸福」，目前尚未被關心生子問題，大家都還在恭喜新婚。

在活動現場被問到會不會想幫太太挑衣服，邱澤一開始說她自己來選就好了，隨後笑著稱讚許瑋甯，「沒有她不能駕馭的時尚。」VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏男女裝系列，展現了創意總監Pierpaolo Piccioli的浪漫精神，賦予VALENTINO當代輪廓結構，讓每件時裝透過穿著者的詮釋，表現美感，以「Valentino Archive」為名將不同的時代的強烈風格結合當代設計元素，獸紋印花大衣、美國女演員Marisa Berenson曾穿上的白色連身裙，以及時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙等等，如同玩轉萬花筒般，交織出嶄新樣貌，西裝以豐富層次和鮮明色彩重新演繹；象徵高訂的塔夫綢經過洗水、捶打程序，剪裁為外套、風衣、寬鬆裇衫和百慕達短褲，以加法的遊戲堆砌服裝的豐厚層次。