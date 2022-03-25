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邱澤婚後首露面坦言「求婚比走紅毯緊張」 甜爆：隨時都覺得許瑋甯是對的人！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
邱澤穿Valentino Garavani雙排釦馬海毛西裝外套96,000元、絲質飄帶襯衫35,400元、馬海毛西裝褲39,400元，搭配Locò斜背包69,000元、軍靴51,000元。記者王聰賢／攝影
邱澤穿Valentino Garavani雙排釦馬海毛西裝外套96,000元、絲質飄帶襯衫35,400元、馬海毛西裝褲39,400元，搭配Locò斜背包69,000元、軍靴51,000元。記者王聰賢／攝影

婚後首度露面的邱澤，出席VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏系列上市，身穿絲質飄帶襯衫出席，展現飄逸的帥氣，他相當喜愛酒紅色的搭配，被問到哪一個剎那覺得對方是對的人？邱澤回應「隨時」，甜蜜宣言閃爆現場。至於怎麼求婚，邱澤表示在一個溫馨的場合、有幾位朋友，「很緊張，比走紅毯、拍戲等任何場合都緊張，多少有點點擔心萬一沒成功怎辦，但也是彼此有共識⋯⋯。」也笑說新婚生活「很開心、很幸福」，目前尚未被關心生子問題，大家都還在恭喜新婚。

在活動現場被問到會不會想幫太太挑衣服，邱澤一開始說她自己來選就好了，隨後笑著稱讚許瑋甯，「沒有她不能駕馭的時尚。」VALENTINO Rendez-Vous 2022春夏男女裝系列，展現了創意總監Pierpaolo Piccioli的浪漫精神，賦予VALENTINO當代輪廓結構，讓每件時裝透過穿著者的詮釋，表現美感，以「Valentino Archive」為名將不同的時代的強烈風格結合當代設計元素，獸紋印花大衣、美國女演員Marisa Berenson曾穿上的白色連身裙，以及時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙等等，如同玩轉萬花筒般，交織出嶄新樣貌，西裝以豐富層次和鮮明色彩重新演繹；象徵高訂的塔夫綢經過洗水、捶打程序，剪裁為外套、風衣、寬鬆裇衫和百慕達短褲，以加法的遊戲堆砌服裝的豐厚層次。

全新發表的重點包款VALENTINO Garavani One Stud為日常造型確立優雅迷人的風格，運用經典鉚釘元素表現磁吸釦環，賦予手袋幹練俐落的調性，包款以柔軟納帕羊皮製成，反縫技術隱藏了縫線，輪廓大器；邱澤演繹的VALENTINO Garavani Locò包款系列，他表示，「手感很好，也有合宜的置物空間，買回家兩個人都能搭配，可以作為情侶包款。」Locò源於英文locomotive的動感、也結合拉丁語意的瘋狂，呈現享樂主義色彩，呼應本季Valentino Rendez-Vous的自由精神，除了早春發表過檸檬黃、玫瑰粉和黑色之外，春夏新增象牙白、莓果紫和薑餅棕等新色，長方形包款顯得年輕率性，是百搭多變的都會造型。

Valentino Garavani羽毛裝飾收拿包，16萬4,000元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani羽毛裝飾收拿包，16萬4,000元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani One Stud黃色小羊皮鍊帶包，94,500元。圖／VALENTINO提供
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Valentino Garavani Locò薑餅棕小牛皮提包，78,500元。圖／VALENTINO提供
Valentino Garavani Locò薑餅棕小牛皮提包，78,500元。圖／VALENTINO提供
邱澤穿Valentino Garavani雙排釦馬海毛西裝外套96,000元、絲質飄帶襯衫35,400元、馬海毛西裝褲39,400元，搭配Locò斜背包69,000元、軍靴51,000元。記者王聰賢／攝影
邱澤穿Valentino Garavani雙排釦馬海毛西裝外套96,000元、絲質飄帶襯衫35,400元、馬海毛西裝褲39,400元，搭配Locò斜背包69,000元、軍靴51,000元。記者王聰賢／攝影
Valentino Garavani One Stud運動鞋，29,800元。圖／VALENTINO提供
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邱澤 許瑋甯 結婚

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