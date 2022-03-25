是金的！台南白河永安宮搶救國寶潘麗水彩繪門神藏驚喜

2017年獲列台臺南市一般古物的白河永安宮門神彩繪，其6扇門神為府城著名彩繪藝師潘麗水於1970年所繪製，底材選用珍貴的檜木，作品繪製時藝師正值壯年，是其技法成熟與風格創新之作，線條流暢、用色典雅且人物生動。廟方於2019年委託國立台南藝術大學執行門神修復計畫，2021年修復完成並辦理安座大典。

文資處指出，門神繪製至今已過半百，門扇表面彩繪層出現皺縮、汙漬、起甲與剝落等劣化狀況，為妥善保存與延續彩繪風華，市府與文化部協力挹注經費，三方共同進行修復計畫，「產、官、學、研」共同維護珍貴的文化資產。

本次修復計畫執行內容包含可見光、紅外線、紫外線、彩繪層切片分析與測試等多項科學檢測項目，層層分析彩繪各面層的工藝技法與受損狀況，建置完整的健檢紀錄，再依照劣化狀況對症下藥，進行加固、清潔、填補、全色等修復工序，過程中配合以縮時攝影詳實記錄這耗時約2年的修復過程。

計畫執行過程中，修復團隊也驚喜發現，永安宮這組門神彩繪「是金的」！團隊使用X射線螢光光譜分析儀（簡稱XRF）檢測元素含量，發現彩繪層中的貼金區域有測出「金」與少量銅元素的訊號，可知貼金的純金含量非常高，推斷當時使用的是純金成分高的金箔，而不是使用金漆來繪製。

文資處指出，本組門神彩繪作品為配合廟體建築，高度達364公分，遠高於其他同等規模的廟宇。此外，基底材皆使用珍貴檜木，是建廟當時經營木材行的前任永安宮主委詹金水捐獻廟方繪製門神的。為避免基底材因溫濕度變化而變形，門神板上下各使用一長型橫條固定木板結構，在X光檢視下，可看出當時使用三角木楔暗榫，於門軸端榫嵌入門軸內加強固定，相較於鐵釘直接釘上，更加穩固。