OKmart聯名老實農場推3款「天然系檸檬麵包、蛋糕」
在早餐選擇中，約有5成消費者會選擇方便、口味多變的麵包，根據經濟部統計，去年烘焙產業總產值突破600億元，其中烘焙產業國內產值達370億元、較前年成長12%，外銷部分已經達到30億元、比前年成長27%。OKmart看準烘焙白金商機，與老實農場攜手合作，以台灣在地小農生產的100％檸檬原汁，搭配卡士達、糖霜、乳酪打造3款「老實農場檸檬系列」麵包。
OKmart本次聯手來自屏東的老實農場，擅長將台灣小農種植水果現榨急速冷凍成「果汁冰角」，而最熱銷的就是來自自家農場無毒有機種植的「檸檬冰角」，只要一上架就立即被清空，「檸檬冰角」無論是加在純水、咖啡、飲料裡或用在料理製作，都能品嘗到100%檸檬清香與酸甜滋味。
OKmart將台灣小農生產的新鮮檸檬榨成100%檸檬原汁，再搭配香醇的天然奶油、雞蛋、牛奶及麵粉製作成3款麵包，首推「老實農場－檸檬卡士達麵包」，以鬆軟好吃的麵包搭配滑順的檸檬卡士達醬，口感酸甜香濃，售價35元；「老實農場－檸檬糖霜蛋糕」甜而不膩、散發淡淡的檸檬香氣，再加上檸檬巧克力糖霜，售價35元；「老實農場－檸檬乳酪麵包」以Q彈麵包為基底，搭配進口乳酪與台灣檸檬製作的100%原汁點綴，清爽檸檬與濃郁奶香超絕配，售價35元。3款新品4月6日前搭配指定飲料可享59元組合嘗鮮價。
早餐在一日三餐中扮演重要角色，OKmart推出「餐餐美味」優惠活動，最高現省29元。即日起至4月6日期間購買指定麵包、餐點搭配指定飲料，可享49元、59元組合優惠價，用美味早餐為新的一天補滿元氣。
在「49元組合」中，購買「蜜汁雞丁三角飯糰」，即可搭配「福樂自然零無加糖優格」、「優意思頂級牛奶優格」、「盛香珍葡萄多果實」、中杯OK CAFE熱牛奶或中杯OK CAFE莊園級美式咖啡等，最高可省29元；「59元組合」的選擇多更多，提供13款麵包，除了新推出的老實農場3款麵包之外，還有大獲好評的「芋頭肉鬆麵包」、「芋頭流沙麵包」，再搭配大杯經典冰紅茶、中杯莊園級美式咖啡或拿鐵等，共有多達91種組合選擇。
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