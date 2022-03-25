2022母親節／蘭蔻小黑瓶買1送1 再加碼送3500元贈品

2022年的母親節檔期將至，頂級彩妝保養品牌蘭蔻，今年特別推出多樣化好康，旗下最當紅的小黑瓶（超未來肌因賦活露）、超極光活粹晶露等，全都推出優惠組，且在3月31日購買指定特惠組，還加送價值3,500元的幸福爆爆筒，另外在網路上推出幸福遊樂園，完成指定熱物，還能送價值4,200元的幸福遊樂園6件組。

蘭蔻母親節檔期中，3月31日推出超未來精華搶購組，買小黑瓶30ml，再送30ml，特價3,100元，另款超極光晶露搶購組，買超極光活粹晶露 150ml，送100ml，特價3,600元。只要買上述兩組特惠組之一，就送幸福爆爆筒，內含唯我香水5ml、零粉感超持久粉底5ml、超輕盈UV水凝露5ml、絕對完美唇膏#274精巧版、粉紅爆米花、粉紅樂園立體口罩等。

夏天將至，妝容持妝更重要，蘭蔻零粉感超持久粉底更是有著好口碑，4月14日推出零粉感限時搶購組，買零粉感超持久粉底液SPF38/PA+++ 30ml，就送10ml，再送新上市的零粉感超持久彈力水粉霜迷你旅行版。

頂級保養首選完美玫瑰乳霜組，買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜 60ml，加送3項贈品，超值又划算。