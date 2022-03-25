聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022母親節／蘭蔻小黑瓶買1送1 再加碼送3500元贈品
2022年的母親節檔期將至，頂級彩妝保養品牌蘭蔻，今年特別推出多樣化好康，旗下最當紅的小黑瓶（超未來肌因賦活露）、超極光活粹晶露等，全都推出優惠組，且在3月31日購買指定特惠組，還加送價值3,500元的幸福爆爆筒，另外在網路上推出幸福遊樂園，完成指定熱物，還能送價值4,200元的幸福遊樂園6件組。
蘭蔻母親節檔期中，3月31日推出超未來精華搶購組，買小黑瓶30ml，再送30ml，特價3,100元，另款超極光晶露搶購組，買超極光活粹晶露 150ml，送100ml，特價3,600元。只要買上述兩組特惠組之一，就送幸福爆爆筒，內含唯我香水5ml、零粉感超持久粉底5ml、超輕盈UV水凝露5ml、絕對完美唇膏#274精巧版、粉紅爆米花、粉紅樂園立體口罩等。
夏天將至，妝容持妝更重要，蘭蔻零粉感超持久粉底更是有著好口碑，4月14日推出零粉感限時搶購組，買零粉感超持久粉底液SPF38/PA+++ 30ml，就送10ml，再送新上市的零粉感超持久彈力水粉霜迷你旅行版。
頂級保養首選完美玫瑰乳霜組，買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜 60ml，加送3項贈品，超值又划算。
網路上推出的幸福遊樂園，透過蘭蔻官方Line帳號綁定，能獲得最新優惠訊息，還推出神秘任務，可獲得點數優惠、折抵消費等，5月8日前完成線上任務，加送幸福遊樂園6件組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言