兒童節連假台南全攻略好看好玩 最夯打卡在台灣極西點

今年清明、兒童節一連4天假期，台南百花齊放，除可以欣賞盛開的蜀葵花、花旗木、南洋櫻，「2022台灣國際蘭展」及台南許多景點與遊憩區舉辦的連假活動，讓全家玩得開心！觀旅局提醒振興五倍券及加碼送的「國旅劵」、「農遊劵」使用期限即將於4月底截止，記得來台南消費使用！

台南觀旅局推薦春遊台南全攻略：

2022台灣國際蘭展，3月26日至4月5日後壁區台灣蘭花生物科技園區，以「蘭花奇幻世界」為主題，共有7大展區、6種奇幻主題、5項蘭花科技體驗。

學甲蜀葵花文化節至5月1日，擁有全台面積最大的蜀葵花海，更結合花海迷宮設計，周邊還有大片的百日草、魯冰花、粉萼鼠尾草，再加上金黃色的小麥形成的麥浪，五彩繽紛的春季美景等你來拍！

花旗木為期1個月，在西港金砂里、南化玉山寶光聖堂、東山聖賢里北勢寮鐵道、柳營尖山埤江南渡假村、官田烏山頭水庫風景區、山上花園水道博物館、楠西龜丹休閒體驗農園、新化大目降廣場、以及仁德滯洪池，都可欣賞花旗木喔！

烏山頭水庫風景區的南洋櫻也陸續盛開，白河區將軍埤水岸步道以及新化武德殿後方，每年2月到3月可以看到盛開的南洋櫻，櫻雪繽紛的景致不輸國外。

春假活動：

4月3日台南土城正統鹿耳門聖母廟「高空花火蜂炮派對」，從白天開始就會有熱鬧的在地美食市集和藝術陣頭表演。

4月3日至5日台南棒球場「大勝獅吼童樂會」，與味全龍進行三連戰，統一獅連續3天推出一系列遊戲主題體驗。

4月2日至4日葫蘆埤自然公園童趣節，以「凌波仙子的奇幻派對」為主題。

4月4日虎頭埤風景區兒童節優惠12歲以下兒童免費入園優惠（請出示本人健保卡，團體不適用）。

4月2日至3日樹谷生活科學館童遊樹谷Chill嗨嗨。

4月2日至5日水交社晴空藝術節，超過30場親子活動和免費精彩表演。

4月2日至日藍晒圖童樂繪，邀請「足英台三聲道磅米芳」，帶來傳統古早味爆米香以及兒童台語推廣活動。

4月4日台南市美術館推出12歲以下兒童限定免費參觀日。

尖山埤江南渡假村內近200株花旗木（又稱桃紅陣雨樹），園區舉辦「桃紅滿江南-IG攝影比賽」，兒童入園可獲贈小生物探索地圖，集點還能再拿好禮喔！

4月2日至5日走馬瀨牧草節，國小以下（含）（98年9月以後出生）兒童免費入場。

4月2日至5日漁光浪集-鯉想啟程X淨林灘行動X森林攝影展。

台南七股國聖燈塔的「台灣極西點」，在台灣「極西點藝術地標」拍照打卡，體驗極西生態地景之旅！

觀光旅遊局長郭貞慧表示，國聖燈塔為台灣少見的鐵塔建築，燈塔北面的沙漠景觀被譽為台版「撒哈拉沙漠」，附近的龍山碼頭、六孔碼頭、南灣碼頭也可搭乘觀光漁筏欣賞海洋及潟湖生態，遊客還可順路走訪七股鹽山、七股遊客中心、黑面琵鷺生態展示館，沿途更可以大啖海鮮三寶吳郭魚、虱目魚、鮮蚵等美食，適合全家一起前來歡度連假。