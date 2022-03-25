范少勳化身風格大使伯爵15億非凡之光頂級珠寶四月抵台
每年四月總是高級珠寶發表的熱門時刻，瑞士鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）宣布，將在4月7日（四）帶來名為「非凡之光」（Extraordinary Lights）的頂級珠寶展，包含「慶典之光（Festive Lights）」、「奇幻光影（Magical Light）」與「永恆光境（Infinite Lights）」三大系列合計120多件新品總值台幣15億，同時再邀請人氣男星范少勳擔任「風格大使」配戴超過700萬的陀飛輪鑽表，展現奢華的名士風範。
三大系列中的「奇幻光影（Magical Light）」受極光所啟發，借寶石光芒捕捉也還原漫天極光在夜幕中的壯闊，例如一款「魔幻極光」祖母綠頂級珠寶項鍊作品，主石便選用了16.84克拉的哥倫比亞祖母綠，濃郁飽滿的色彩、令人心曠神怡；如果喜愛黃鑽所帶來的幸福顏色，一顆屬於濃彩（Fancy Intense）等級的7.05克拉黃鑽，更被運用在「幸福光芒」濃彩黃鑽頂級珠寶戒指上，宛如領受一份滿溢祝福的祝禱。同時伯爵再與細工鑲嵌大師Rose Saneuil合作，打造出一只混合藍色麥稈、羊皮紙、皮革、角木和鞘翅等異材質的「星空之舞」超薄陀飛輪高級珠寶工藝腕表，羊皮紙的脆、麥桿的田園聯想、皮革的柔韌，化作禮讚可貴時光的豐富聯集。
值得一提的是，由於今年也是PIAGET Rose誕生的40周年，品牌並推出四款玫瑰為主題的高級珠寶工藝表款，並結合寶石雕刻、琺瑯與貴重寶石鑲嵌等多重工藝，以慶祝這歷史上芬芳、動容的一刻，全數各限量8只，僅在伯爵專賣店上販售。頂級珠寶展將自4月7日（四）始於丁丁藝術空間（TING TING ART SPACE）展出，地址為台北市士林區天母東路111號，預計展出至4月11日（一）為止，已可開始預約鑑賞。
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