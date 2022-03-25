影／國家隊製一樓半醫用大口罩 挑戰金氏世界紀錄成功

口罩國家隊彰化縣華新醫材集團將其發明專利的「超立體鑽石型口罩」放大50倍尺寸，製作出全世界最大的醫用口罩，長8.3公尺、寬4.79公尺，挑戰「金氏世界紀錄」認證成功，今天高一樓半的大口罩亮相，讓大家驚呼連連，爭相合照。

華新醫材集團董事長鄭永柱說，台灣口罩創新已達到世界水準，在新冠肺炎疫情中，台灣的防疫更成為世界典範，此次挑戰世界金氏紀錄也是要把台灣優質MIT口罩推廣到全世界，代表台灣的創新能力。

鄭永柱說，八年前華新就先試做過十倍大的口罩，再來做20倍的，此次再花了三個月時間，克服很多困難才做成50倍大的口罩，所使用材質均符合醫用口罩規格。

來自英國金氏世界紀錄公司的鑑證官John Garland 也透過錄影的方式宣布，在經由明道大學張允熙教授團隊協助申請並提交的各項佐證資料審核後，宣布華新及宣德醫材集團創下一項新的金氏世界紀錄，這個紀錄是長8.3米,寬4.79米最大的醫療口罩金氏世界紀錄。

今天彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣兩位前縣長翁金珠、卓伯源、田中鎮長洪麗娜等各界人士也一起見證這歷史性一刻，金氏世界紀錄大口罩也將成為華新觀光工廠拍照新亮點。