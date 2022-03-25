SWATCH聯名OMEGA登月表太夯！爆出3倍收購價轉手現賺1.5萬元

SWATCH和OMEGA破天荒首次合作，打造史上第一只BIOCERAMIC生物陶瓷MoonSwatch登月表，果然如同預期，剛曝光立即就在全球網友之間，引起高度討論。即使是預計於3月26日（六）才會正式銷售，但在SWATCH的指定門市前，已湧現漏夜排隊人潮，顯見消費者對於這款表的期待。

全新的SWATCH X OMEGA MoonSwatch表，有著Speedmaster系列登月表的特色，像是不對稱的表殼、著名的測速圈「數字90上圓點」等，訂價7,900元。被網友封為「最親民的OMEGA登月表」，也因為如此在SWATCH指定的西門形象店、以及台北101店，都出現了排隊人潮，等著在3月26日搶先入手。

據傳，聯名系列表款在SWATCH的兩個銷售據點，首波都僅到貨百餘只，加深了大家都想擁有的慾望，因此也在拍賣平台上反應出來。 已有賣家標出單只20,000元，甚至是23,800元，比原訂價高出不少，因此只要轉手賣現賺超過1萬元，讓許多網友也覺得不可置信，但也說明了SWATCH與OMEGA合作的魅力。

全新的SWATCH X OMEGA MoonSwatch表，各項細節都很到位，因此受到消費者的期待。圖／SWATCH提供