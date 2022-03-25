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新光購物節重磅出擊 疫情影響美妝品首度殺到4折

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
新光三越台中港店購物節拚了！購物點數可換電動機車抽汽車。記者陳秋雲/攝影
新光三越台中港店購物節拚了！購物點數可換電動機車抽汽車。記者陳秋雲/攝影

百貨店王「新光三越初夏購物節」3月31日起登場，去年疫情外出全程戴口罩，影響化妝品銷售，這檔購物節化妝品首度下殺4折起，比周年慶還好康。業者指出，疫情帶動香氛消費，去年成長五成，開發更多樣生活用品上架。

3月31日到4月11日全館skm pay單筆滿3000送300！貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3000送300，3月31日到4月4日名品、大家電區、法雅客、[I]STORE單筆滿萬送500，線上線下同步開賣，APP、skm online同享滿千送百最強回饋。

業者指出，今年獨到之處讓購物贈送點數效益最大化，3月31日到5月8日扣點即可免費兌換電動機車(50萬點)、和牛雙人套餐(2萬點)等好禮，在APP扣100點就可抽奬，有機會抽百萬名車與dyson旗艦家電。

還有「振興五倍券晚鳥限定」，使用五倍券消費還可享Switch週週抽獨享優惠。美妝、化妝品熱銷經典明星組合折數最低4折起，例如雅詩蘭黛美妝富翁組價值9688元特價只要3980，3月31日推出蘭蔻超極光精露搶購組(買1件送10件) 價值6000特價3600 (3/31限定)。話題夯品PHILIPS健康氣炸鍋原價21900特價10990，下殺到5折。

B1F規劃中部獨家打卡新熱點「玩美直播室」，超夯話題爆品、彩妝新品搶先直擊，場場有最IN的時尚SHOW。3/31起邀請品牌一日店長、超人氣KOL、最會賣的櫃哥櫃姐天天精彩直播帶你逛好逛滿，直播限定甜甜價現搶好康！

新光台中店長大力推薦，3月進駐2家精品POP UP限定店，有全球唯一JO MALONE LONDON－JoBots禮物概念店（即日起至6/27）以及全台唯一的FENDI POP UP男裝限定店(即日起至8/30) ，購物內容令人耳目一新。

化妝品 新光三越

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