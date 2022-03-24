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手刀快換！全聯獨家6.8折換購櫻花粉Vitantonio鬆餅機
全球狂賣百萬台的Vitantonio鬆餅機，全聯推出2022櫻花粉新色獨家換購！此次針對親子家庭推出「Vitantonio親子甜點派對」福利點輕鬆換活動，主打方便、簡單操作的日系精緻小家電，全系列共7款商品，3月25日至6月9日活動期間，只需200福利點起或5生鮮積分即可加價換購，換算市價最低3.6折起，首推網路討論度超高的「多功能計時鬆餅機神器」，可搭配多樣烤盤，全聯更獨家換購2022櫻花粉新色，另外還有「厚燒熱壓三明治機」、「手持式攪拌棒5件組」、「無線USB隨行果汁杯」、「不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶」，還有鬆餅機烤盤組合，少女心的媽媽們快手刀兌換。
雖然距離清明節還有快2週的時間，但已經有許多民眾計畫提前分流掃墓，避免塞車也防範疫情。全聯福利中心體貼民眾需求，自3月25日起至4月14日期間推出「春遊祭祖」檔期活動，不論是祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品，還是各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等，全都祭出指定商品全聯價5折起優惠，還有多款澎湃好誠意休閒組合包新品，經典好吃的零食搭配實用周邊，超值組合還不買爆。
除了零食點心，部分門市還推出清明專區，並因應區域特性，將蘋果或橘子包裝成水果盤，或是成立潤餅專區，陳列白、紅蘿蔔、高麗菜、白糖等配料，滿足消費者一站式購物需求。針對清明吃潤餅的習俗，全聯也從4月1日至4月7日期間限定特別販售春捲皮，售價109元，隨包附上花生粉及糖粉，只要搭配美味堂「大千六一絲」就可變身為潤餅捲。另有方便的省時蔬菜吧、鮮果盒等春遊好物，讓民眾一站備齊省力免煩惱。
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