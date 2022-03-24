快訊

桃園春祭大典通知單寫「祝壽」 網驚：國文不能廢

澤倫斯基瑞典國會演說 示警俄羅斯有意挺進波羅的海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OMEGA聯名SWATCH登月表正式曝光 未開賣就掀漏夜排隊熱潮

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH和OMEGA聯名表款，預計3月26日才開賣，但在指定門市今晚（3/24）已湧現排隊人潮了。圖／讀者提供
SWATCH和OMEGA聯名表款，預計3月26日才開賣，但在指定門市今晚（3/24）已湧現排隊人潮了。圖／讀者提供

SWATCH和OMEGA破天荒首次合作，打造史上第一只BIOCERAMIC生物陶瓷MoonSwatch登月表，果然如同預期，剛曝光立即就在網友之間，引起高度討論。即使是預計於3月26日（六）才會正式銷售，但在SWATCH的指定門市前，已湧現排隊人潮，顯見消費者對於這款表的期待。

OMEGA和SWATCH在今日公布了雙方史上第一款聯名表，如事前預測利用了知名的Speedmaster系列Moonwatch腕表為外型，同時搭配SWATCH近年主打的獨家材質生物陶瓷為表殼，一曝光就成為網路熱門話題。全新的SWATCH X OMEGA MoonSwatch登月表，有著Speedmaster系列登月表的特色，像是不對稱的表殼、著名的測速圈「數字90上圓點」等，訂價7,900元。就有網友認為，這是對小資族或是渴望擁有一只OMEGA表款的人，充滿吸引力，也因為如此在SWATCH指定的西門形象店、以及台北101店，都出現了排隊人潮，將等著在3月26日搶先入手。

而距離上一次，SWATCH門市前出現排隊盛況，則是要回溯到新冠疫情爆發前的2019年6月，當時是與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的聯名Big Bold表款上市，除了限量之外，也限定西門形象店販賣。此次SWATCH與OMEGA跨界的人氣更高，不少人還計畫要打包全系列11款腕表，因此即使離開賣還有兩天，就迫不及待要漏夜排隊了。

SWATCH與OMEGA聯名表款人氣高，成為網路熱議話題，許多人計畫要打包全系列11款腕表。圖／摘自臺北101臉書
SWATCH與OMEGA聯名表款人氣高，成為網路熱議話題，許多人計畫要打包全系列11款腕表。圖／摘自臺北101臉書

腕表 疫情 Swatch

延伸閱讀

謝祖武上手The CITIZEN高級表款 力誇「做工為人所稱道」

SWATCH聯名OMEGA登月表完整曝光！3月26日準備開搶

中小學時期「吃飯+打掃+午休」只有30分鐘？老同學淚憶：超趕

SWATCH和OMEGA玩跨界聯名？網友敲碗推出親民版登月表

相關新聞

OMEGA聯名SWATCH登月表正式曝光 未開賣就掀漏夜排隊熱潮

SWATCH和OMEGA破天荒首次合作，打造史上第一只BIOCERAMIC生物陶瓷MoonSwatch登月表，果然如同預...

日本國民蛋糕「幸堂」來了 7-ELEVEN任選第二件折100

創立近百年的日本和菓子名店幸福堂的「幸堂海綿蛋糕」來了，這款道地的日式軟綿蛋糕，每年可售出2,300萬顆，是日本小學生記...

愚人節小心！CANDY POPPY「醬爆香菜」爆米花怪奇登場

台灣在地品牌CANDY POPPY菓糖爆米花宣布，2022年4月1日正式成為「國際喜歡香菜日」，並邀請知名圖文插畫家《怪...

板橋凱撒「童饗歡樂月」邀大小朋友共餐 兒童50元有找

兒童清明連假即將到來，不少樂園及飯店趁著這波商機推出優惠方案。板橋凱撒飯店推出，為期一個月的「童饗歡樂月」餐飲優惠，其中...

NENE炸雞×王子麵 雙味「韓式炸雞王子麵」限量5000組

跨界聯名美食，總能帶來全新的味覺享受！來自韓國的「NENE CHICKEN」攜手國民零食「王子麵」，以招牌炸雞口味推出「...

S.T. Dupont專為雪茄設計的煙灰缸 藝術風格聚焦哈瓦那

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）於1872年創立於時尚之都巴黎，一百多年來緊扣著時代脈動，是紳士品味的象徵，針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。