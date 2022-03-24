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OMEGA聯名SWATCH登月表正式曝光 未開賣就掀漏夜排隊熱潮
SWATCH和OMEGA破天荒首次合作，打造史上第一只BIOCERAMIC生物陶瓷MoonSwatch登月表，果然如同預期，剛曝光立即就在網友之間，引起高度討論。即使是預計於3月26日（六）才會正式銷售，但在SWATCH的指定門市前，已湧現排隊人潮，顯見消費者對於這款表的期待。
OMEGA和SWATCH在今日公布了雙方史上第一款聯名表，如事前預測利用了知名的Speedmaster系列Moonwatch腕表為外型，同時搭配SWATCH近年主打的獨家材質生物陶瓷為表殼，一曝光就成為網路熱門話題。全新的SWATCH X OMEGA MoonSwatch登月表，有著Speedmaster系列登月表的特色，像是不對稱的表殼、著名的測速圈「數字90上圓點」等，訂價7,900元。就有網友認為，這是對小資族或是渴望擁有一只OMEGA表款的人，充滿吸引力，也因為如此在SWATCH指定的西門形象店、以及台北101店，都出現了排隊人潮，將等著在3月26日搶先入手。
而距離上一次，SWATCH門市前出現排隊盛況，則是要回溯到新冠疫情爆發前的2019年6月，當時是與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的聯名Big Bold表款上市，除了限量之外，也限定西門形象店販賣。此次SWATCH與OMEGA跨界的人氣更高，不少人還計畫要打包全系列11款腕表，因此即使離開賣還有兩天，就迫不及待要漏夜排隊了。
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