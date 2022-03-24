日本國民蛋糕「幸堂」來了！7-ELEVEN任選第二件折100

創立近百年的日本和菓子名店幸福堂的「幸堂海綿蛋糕」來了，這款道地的日式軟綿蛋糕，每年可售出2,300萬顆，是日本小學生記憶中的午後點心。次次來台，主打三款口味，包括春遊季限定款香蕉、柳橙口味，以及銷售TOP 1的牛奶口味。即日起在全台7-ELEVEN上市，單包售價199元，搭配7-ELEVEN春遊季3/23~4/19活動期間、可享任選第二件折100優惠。

熱銷第一的「幸堂海綿蛋糕─牛奶口味」，醇厚牛乳產自長野縣牧場，香醇乳香搭配軟綿糕體，咬下時感受濃郁牛乳香氣；另外香蕉口味則是春遊季主打限定款，加入新鮮香蕉切片，香氣十足；柳橙口味添加私房糖漬橙片，帶有淡淡柑橘果物香味。