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愚人節小心！CANDY POPPY「醬爆香菜」爆米花怪奇登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
CANDY POPPY X 怪奇事物所聯合系列・醬爆香菜爆米花。圖／CANDY POPPY提供
CANDY POPPY X 怪奇事物所聯合系列・醬爆香菜爆米花。圖／CANDY POPPY提供

台灣在地品牌CANDY POPPY菓糖爆米花宣布，2022年4月1日正式成為「國際喜歡香菜日」，並邀請知名圖文插畫家《怪奇事物所》作為第一屆香菜和平大使，聯名推出節日代表商品「醬爆香菜」、「三星香蔥」爆米花，4月1日愚人節全新上市。

此次合作推出2款蒐藏級鐵罐爆米花，分別為主打香菜及香蔥口味的「怪奇馬戲團」，還有經典爆米花口味（經典焦糖＆熱戀草莓／黑金巧克力＆金沙鹹蛋）的「所長電影院」。每罐內含2種口味爆米花，單罐售價450元，香菜粉絲專屬價380元，每罐皆加碼附贈怪奇事物所限量提袋。即日起至4/23還有官網限定95折早鳥優惠，每罐360元、2罐超值組合優惠價699元。

兩大團隊首次攜手、選在愚人節推出，其中，「醬爆香菜」選用新鮮香菜加入爆米花，將香菜烘乾後磨成粉，讓每顆爆米花都能裹上香菜的顆粒。再搭配頂級花生粉與台灣醬油，鹹香滋味，彷彿有種台灣街邊小吃的錯覺。「三星香蔥」則是選用宜蘭在地三星蔥乾燥製成，每顆爆米花都看得見青蔥細末，蔥勁十足。

怪奇馬戲團Ｘ所長電影院怪奇畫風彩繪爆米花異想世界金屬鐵罐，結合爆米花經典印象與CANDY POPPY不甘無聊的品牌調性，耗時半年一筆一畫彩繪出爆米花的奇幻世界。

怪奇畫風彩繪爆米花異想世界，兩款金屬鐵罐值得粉絲蒐藏。圖／CANDY POPPY提供
怪奇畫風彩繪爆米花異想世界，兩款金屬鐵罐值得粉絲蒐藏。圖／CANDY POPPY提供

香菜 怪奇事物所 愚人節

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