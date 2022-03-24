NENE炸雞×王子麵 雙味「韓式炸雞王子麵」限量5000組

跨界聯名美食，總能帶來全新的味覺享受！來自韓國的「NENE CHICKEN」攜手國民零食「王子麵」，以招牌炸雞口味推出「初雪起士王子麵」與「神奇辣起士王子麵」，全台限量5,000箱。至於「繼光香香雞」則聯名米其林級的「麵廊Meelang」，推出饒富川味特色的麻辣拌麵與滷味，搭配炸雞品嚐更過癮。

自1970年推出的王子麵，已經陪伴台灣民眾半世紀的時光。NENE CHICKEN本次攜手味王食品，以自家經典口味為基礎，推出2款特色聯名王子麵。「初雪起士王子麵」散發濃郁起司與奶香，入口還帶著香甜感；「神奇辣起士王子麵」則是將起士粉搭配韓國辣椒粉，為麵體帶來獨特滋味。

「NENE CHICKEN 期間限定口味王子麵 」將於3月28日起於蝦皮購物通路開始販售，每箱10入，建議售價200元，優惠價159元，全台限量5,000箱，售完為止。為慶祝新品上市，凡於全台門市購買半半炸雞（或以上價位），並選擇初雪起士或神奇辣起士口味，就可獲得「聯名王子麵」1包。購買聯名王子麵者，憑訂單明細，購買半半或半半半炸雞，也可享原味炸雞免費升級初雪起士或神奇辣起士口味。另外為慶祝兒童節，3月29日至4月30日期間，參與粉絲團活動，就有機會抽中「王子麵悠遊卡」。

繼光香香雞自即日起，攜手連續2年獲得米其林餐盤的「麵廊Meelang」，推出「香麻雞汁藤椒醬」、「香辣川味擔擔」、「香煸魚香沙茶」等3款獨家拌醬，還有川味特色拌麵。其中「獨家雞汁藤椒乾滷」即是由五香醋、藤椒等獨家佐料製成的「香麻雞汁藤椒醬」調味，搭配上香香雞滷味新系列為基底，帶來香麻帶勁的過癮滋味，每份155元。