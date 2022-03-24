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S.T. Dupont專為雪茄設計的煙灰缸 藝術風格聚焦哈瓦那

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
雪茄俱樂部骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
雪茄俱樂部骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）於1872年創立於時尚之都巴黎，一百多年來緊扣著時代脈動，是紳士品味的象徵，針對許多年是喜好的雪茄，也不斷創作各式配件，讓生活細節也充滿象徵身份的品味風格，如今推出全新骨瓷雪茄菸灰缸。由於雪茄的菸草的主要生產國是古巴，且古巴生產的雪茄普遍被認為是雪茄中的極品，S.T. Dupont這次特別以古巴為設計發想理念，由法國設計、製造，分別設計出4款既實用又極具收藏價值的骨瓷雪茄菸灰缸，分別為哈瓦那城市街景、雪茄俱樂部、骷髏頭圖騰、與鱷魚圖案圖案。

骨瓷是一種低溫軟性瓷，強度較白瓷更輕薄也更不易碎。因為無法手工拉製，只能用模具旋製或注漿等工法生產，而這種製作方法，改善瓷器的性能是一種低溫、軟質瓷，素燒溫度約攝氏800度。施以一層透明釉後，入窯進行釉燒；溫度約介於1150~1175度之間。成品骨瓷器具必須經過：一次素燒、一次釉燒和一次釉上彩。骨瓷裝飾必須在釉燒以後進行，因此，骨瓷多數以低溫750~800度左右，以釉上彩進行表面紋飾的裝飾。哈瓦那城市街景菸灰缸以強烈的彩色彩繪出骨董車滿街的熱鬧哈瓦那城市，雪茄俱樂部雪茄菸灰缸則以金色鑲邊和S.T. Dupont logo裝飾簡約低調的黑色，骷髏頭雪茄菸灰缸讓人想起墨西哥的「亡靈節」（Día de Muertos），鱷魚皮革圖案則以簡約黑白色跳勾勒出鱷魚皮優雅的紋路。

骷髏頭骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
骷髏頭骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
骷髏頭骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
骷髏頭骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
鱷魚圖案骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
鱷魚圖案骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
哈瓦那城市街景骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供
哈瓦那城市街景骨瓷菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供

古巴 低溫

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