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台北101最高樓層變身 從「素顏」蛻變「最高秘境花園」
台北101最不易抵達、過往頗具神秘色彩的第101樓首度變裝，將過往「素顏」樸素的模樣，改造為「101樓的秘境花園」，帶給台北101使用者更多的獨特體驗空間。
現在的101樓，透過滿布綠色植栽、各式花卉與鏡面牆面設計，讓台北101又多了一處最高的雲端花園體驗空間。過去以招待國際貴賓、VIP為主的101樓，現在開放全民體驗。只要至5樓觀景台售票處即可購買通往101樓觀景體驗（含89樓、91樓、101樓），體驗價平日個人為680元，假日票價為800元。
除了開放民眾購票進場，101樓也推出包場制，像是適合求婚的「雙人獨享浪漫饗宴」費用59,999元，「十人高空派對饗宴」費用12萬，台北101指出，目前已有人預訂包場辦姐妹生日趴。
101樓除了變身最高秘境花園，也特別融入台灣在地精緻的品茶文化，台北101特別找來新竹北埔獲得2021年雙特等獎「大自在空間」的特選得獎作品，一斤要價50萬以上至百萬的頂級東方美人茶，透過品茶師深度引導，搭配精緻茶席與茶點。珍貴稀有的頂級東方美人茶，入口即能感受高雅細緻的香氣瀰漫口中，打破過往的品茗經驗。4至8月推出101樓品茗之旅，品茗體驗全程60分鐘，費用有2,800元、6,000元兩種價位，可至STAGE101預約專屬時段。
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