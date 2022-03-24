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台北101最高樓層變身 從「素顏」蛻變「最高秘境花園」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101第101樓首度變裝，從「素顏」變身「全台最高秘境花園」。圖／台北101提供
台北101第101樓首度變裝，從「素顏」變身「全台最高秘境花園」。圖／台北101提供

台北101最不易抵達、過往頗具神秘色彩的第101樓首度變裝，將過往「素顏」樸素的模樣，改造為「101樓的秘境花園」，帶給台北101使用者更多的獨特體驗空間。

現在的101樓，透過滿布綠色植栽、各式花卉與鏡面牆面設計，讓台北101又多了一處最高的雲端花園體驗空間。過去以招待國際貴賓、VIP為主的101樓，現在開放全民體驗。只要至5樓觀景台售票處即可購買通往101樓觀景體驗（含89樓、91樓、101樓），體驗價平日個人為680元，假日票價為800元。

除了開放民眾購票進場，101樓也推出包場制，像是適合求婚的「雙人獨享浪漫饗宴」費用59,999元，「十人高空派對饗宴」費用12萬，台北101指出，目前已有人預訂包場辦姐妹生日趴。

101樓除了變身最高秘境花園，也特別融入台灣在地精緻的品茶文化，台北101特別找來新竹北埔獲得2021年雙特等獎「大自在空間」的特選得獎作品，一斤要價50萬以上至百萬的頂級東方美人茶，透過品茶師深度引導，搭配精緻茶席與茶點。珍貴稀有的頂級東方美人茶，入口即能感受高雅細緻的香氣瀰漫口中，打破過往的品茗經驗。4至8月推出101樓品茗之旅，品茗體驗全程60分鐘，費用有2,800元、6,000元兩種價位，可至STAGE101預約專屬時段。

台北101第101樓除了開放民眾購票入場，也提供包場機制。圖／台北101提供
台北101第101樓除了開放民眾購票入場，也提供包場機制。圖／台北101提供
101品茗之旅除了包括品茗珍貴稀有的頂級東方美人茶，同時也供應精緻茶點。記者江佩君／攝影
101品茗之旅除了包括品茗珍貴稀有的頂級東方美人茶，同時也供應精緻茶點。記者江佩君／攝影
101樓品茗之旅，由「大自在空間」專業茶師親自帶領體驗。記者江佩君／攝影
101樓品茗之旅，由「大自在空間」專業茶師親自帶領體驗。記者江佩君／攝影
台北101第101樓另提供包場機制，可在高空推出美食饗宴。圖／台北101提供
台北101第101樓另提供包場機制，可在高空推出美食饗宴。圖／台北101提供

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