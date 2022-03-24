台北101最高樓層變身 從「素顏」蛻變「最高秘境花園」

台北101最不易抵達、過往頗具神秘色彩的第101樓首度變裝，將過往「素顏」樸素的模樣，改造為「101樓的秘境花園」，帶給台北101使用者更多的獨特體驗空間。

現在的101樓，透過滿布綠色植栽、各式花卉與鏡面牆面設計，讓台北101又多了一處最高的雲端花園體驗空間。過去以招待國際貴賓、VIP為主的101樓，現在開放全民體驗。只要至5樓觀景台售票處即可購買通往101樓觀景體驗（含89樓、91樓、101樓），體驗價平日個人為680元，假日票價為800元。

除了開放民眾購票進場，101樓也推出包場制，像是適合求婚的「雙人獨享浪漫饗宴」費用59,999元，「十人高空派對饗宴」費用12萬，台北101指出，目前已有人預訂包場辦姐妹生日趴。