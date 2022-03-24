謝祖武上手The CITIZEN高級表款 力誇「做工為人所稱道」

CITIZEN旗下最高階的The CITIZEN系列表款，在去年登台開賣後，就以細膩的做工，收穫了許多消費者的喜愛與支持。爾後，更有著以日本傳統土佐和紙為表盤設計的款式推出，同樣叫好又叫座，於是CITIZEN趁勝追擊，在今年以同樣材質為主打，融入大自然變化為靈感，呈現嶄新的「御見四季」系列腕表，並在上市前找來「不老男神」謝祖武搶先演繹。

近期有新作《婚姻結業式》正在熱播的謝祖武於CITIZEN活動上，以淺色西裝搭配了展現春日氣息的「御見四季」系列AQ4100-06W表款。本來就對腕表有著墨，甚至還會跟兒子一起討論的謝祖武說「紙就是有溫度的歷史古蹟」，而且當他深究其表盤或是表冠、表殼打磨，或搭載的A060光動能機芯，就為其做工的細緻所折服，並表示「不可能會有一樣的『御見四季』手表」。而且謝祖武對於選擇手表十分挑惕，首重「外觀耐看」，並在乎實用的「萬年曆」功能，認為這對在外奔波工作時很重要。因此像是這系列表款，裡、外皆美，能夠在不同場合搭配使用，謝祖武也給了高度評價。

The CITIZEN「御見四季」系列AQ4100-14L表款，鈦金屬表殼，全球限量250只，約11萬3,000元。圖／CITIZEN提供

雖然利用和紙當作腕表設計，CITIZEN並不是第一個，但能融入自家特色，並將其提升到高質感的，也只有CITIZEN了。以此次上市的 「御見四季」系列為例，即使仍是珍貴的土佐和紙為素材，但CITIZEN卻還是在四款分別呈現春、夏、秋、冬的表款，做出細膩變化。採用土佐典具帖紙，以及纖維較長的雲龍紙，凸顯不同季節的氛圍，並搭載年誤差只在正負5秒之間的A060光動能萬年曆機芯，加上鈦金屬表殼配置，讓高級腕表的魅力展露無遺。

不只有「御見四季」系列吸引著消費者，CITIZEN今年也迎來高階光動能A010機芯的十周年，為此品牌打造了兩款The CITIZEN紀念表款。除了能彰顯有別於其他腕表的「鷹標」符號，鐫刻於表盤、底蓋與表冠上之外，CITIZEN還重新設計這系列表殼，使其具備濃厚的運動風格。優異的機芯不僅同樣年誤差在正負5秒之間，只要充滿電之後，即便在無光的環境下，仍可運作達18個月之久。

「不老男神」謝祖武詮釋The CITIZEN「御見四季」系列表款，約11萬3,000元。記者吳致碩／攝影

The CITIZEN A010機芯十周年紀念AQ1054-59L表款，鍍槍灰色精鋼表殼、表鍊，全球限量250只，約12萬3,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN「御見四季」系列AQ4100-06W表款，鈦金屬表殼，全球限量250只，約11萬3,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN A010機芯十周年紀念AQ1050-50F表款，精鋼表殼、表鍊，約11萬8,000元。圖／CITIZEN提供

The CITIZEN「御見四季」系列AQ4102-01X表款，鍍香檳金鈦金屬表殼，全球限量250只，約11萬3,000元。圖／CITIZEN提供