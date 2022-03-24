法國皇家珠寶CHAUMET x 台灣在地藝術跨領域對話將展開
源自1780年的法國皇室御用頂級珠寶品牌CHAUMET，將於4月14日（星期四）起至4月17日（星期日），舉辦為期4天的2022年頂級珠寶藝術展。身為「法國皇室珠寶世家」，此次特地選址見證台灣百年歷史的樹心會館，融合和洋風格的建築，呼應著東西世界寰宇之觀的默契，也體現此次珠寶展結合在地藝術的主題：VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY。
此次頂級珠寶藝術展，由「風、火、水、土」四大元素構成主軸，以頂級珠寶設計與人文藝術創作為題，邀請梭織藝術家李偵綾、植物藝術家賴一張、書法藝術家紀冠地、與陶瓷藝術家王元德，從不同領域的人文工藝與美學，與來自法國的百年珠寶傳承擦撞出全新的火花。
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