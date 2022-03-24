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法國皇家珠寶CHAUMET x 台灣在地藝術跨領域對話將展開

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET將於4月14日起至17日止於樹心會館，舉辦為期4天的2022年頂級珠寶藝術展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET將於4月14日起至17日止於樹心會館，舉辦為期4天的2022年頂級珠寶藝術展。圖／CHAUMET提供

源自1780年的法國皇室御用頂級珠寶品牌CHAUMET，將於4月14日（星期四）起至4月17日（星期日），舉辦為期4天的2022年頂級珠寶藝術展。身為「法國皇室珠寶世家」，此次特地選址見證台灣百年歷史的樹心會館，融合和洋風格的建築，呼應著東西世界寰宇之觀的默契，也體現此次珠寶展結合在地藝術的主題：VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY。

此次頂級珠寶藝術展，由「風、火、水、土」四大元素構成主軸，以頂級珠寶設計與人文藝術創作為題，邀請梭織藝術家李偵綾、植物藝術家賴一張、書法藝術家紀冠地、與陶瓷藝術家王元德，從不同領域的人文工藝與美學，與來自法國的百年珠寶傳承擦撞出全新的火花。

火元素：如Les Ciels de Chaumet系列，闡述太陽藉由其熾熱力量，替天空豐富色彩而生，展現深刻的力量與生命力。圖／CHAUMET提供
火元素：如Les Ciels de Chaumet系列，闡述太陽藉由其熾熱力量，替天空豐富色彩而生，展現深刻的力量與生命力。圖／CHAUMET提供
水元素：水生萬物，猶如Esquisse de Chaumet花毛茛形白金戒指，以一系列藍色陰影來演繹，包括錫蘭藍寶石和坦桑石，彰顯了珠寶藝術的精湛技藝。圖／CHAUMET提供
水元素：水生萬物，猶如Esquisse de Chaumet花毛茛形白金戒指，以一系列藍色陰影來演繹，包括錫蘭藍寶石和坦桑石，彰顯了珠寶藝術的精湛技藝。圖／CHAUMET提供
土元素：如Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕輕盈無比，來自金屬架構精密的創新，生動描繪蕾絲飄逸律動感，以時尚方式重現自「美好年代」。圖／CHAUMET提供
土元素：如Chaumet Dentelle de Lumière白金鑽冕輕盈無比，來自金屬架構精密的創新，生動描繪蕾絲飄逸律動感，以時尚方式重現自「美好年代」。圖／CHAUMET提供
風元素：猶如Chaumet Laurier系列，純熟細膩的切工與鑲嵌，臨摹著大自然萬物，輕柔飄逸動態風貌，以及將寶石鑲嵌幻化成蜂翼、翅膀和羽毛。圖／CHAUMET提供
風元素：猶如Chaumet Laurier系列，純熟細膩的切工與鑲嵌，臨摹著大自然萬物，輕柔飄逸動態風貌，以及將寶石鑲嵌幻化成蜂翼、翅膀和羽毛。圖／CHAUMET提供

珠寶 藝術家 法國

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